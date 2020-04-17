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【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　周一3時用手機App免費換領（附換領教學）

消費錦囊 19:46 2020/04/17

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【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　周一3時用手機App免費換領（附換領教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩供應持續緊張。Yahoo（雅虎）將於4月20日下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩。

【延伸閱讀】【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題

換領口罩活動將會於4月20日（ 星期一 ） 下午3時開始，Yahoo APP將提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。

Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸約14.5cm x 9.5 cm、獨立包裝。

換領教學

1. 下載Yahoo APPYahoo App（AndroidiOS）並登入，領取迎新禮遇200 YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

 

責任編輯：曹佩鈞

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