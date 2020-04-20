  • 27°C
香港時間 : 2020420日 (一) 11:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）

消費錦囊 11:13 2020/04/20

分享：

【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　周一3時用手機App免費換領（附換領教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩供應持續緊張。Yahoo（雅虎）將於4月20日下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩。

【延伸閱讀】【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題

換領口罩活動將會於4月20日（ 星期一 ） 下午3時開始，Yahoo APP將提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。

Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸約14.5cm x 9.5 cm、獨立包裝。

換領教學

1. 下載Yahoo APPYahoo App（AndroidiOS）並登入，領取迎新禮遇200 YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

 

責任編輯：曹佩鈞

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

欄名 : 消費錦囊

相關文章

百佳加推長者日優惠　憑長者咭指定貨品買1送1
2020/04/15
百佳加推長者日優惠　憑長者咭指定貨品買1送1
【消毒用品】點揀消毒用品？消委會：6款消毒酒精含甲醇　酒精濃度愈高愈有效？（附名單）
2020/04/15
【消毒用品】點揀消毒用品？消委會：6款消毒酒精含甲醇　酒精濃度愈高愈有效？（附名單）
【口罩供應】友和 Yoho今早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）
2020/04/16
【口罩供應】友和 Yoho今早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）
【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖）
2020/04/17
【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖）
疫情 口罩 iOS Android 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩返貨】LON-ON又一城店開售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】LON-ON又一城店開售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包