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【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖）

消費錦囊 18:37 2020/04/17

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【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖） -

香港海關今日（17日）呼籲市民馬上停用4款外科口罩。海關指，測試結果顯示，該4款口罩的含菌量超出標準上限，商戶如有出售，亦應立即下架，市民亦應馬上停用這些違例口罩。

【延伸閱讀】【消委會】去年超市貨品食米加價最多 搶購潮下有食米漲價1成

海關指在1月 27 日開始展開「守護者」行動，巡查和購入各款口罩，並送往化驗所進行含菌量測試。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中4款樣本的細菌菌落總數分別超出標準上限的0.2倍至1.35倍不等，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。連同今次公布的四款外科口罩，海關於過去約一個月內已先後兩次公布合共８款因含菌量超出標準上限而涉嫌違反《條例》的外科口罩產品。

涉事4款外科口罩均為50片盒裝，售價介乎150元至280元，4款產品的包裝均沒有標明產地，初步調查相信產品來自東南亞及西亞國家。

海關於知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日在四個分別位於銅鑼灣、北角及上水的零售點，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔採取行動，拘捕4名負責人，未有再檢獲該4款懷疑含菌量超標外科口罩。

【延伸閱讀】【口罩供應】友和 Yoho售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）

海關指，今日的行動未撿取到上述違規口罩，未知是否已售罄或店舖已收起，亦未知有多少盒口罩已流出市面，但未有接獲市民用後感到不適的報告。海關呼籲，商戶如有出售這些違例口罩，應該立即下架。至於市民亦應馬上停用這些違例口罩，日後購買口罩時，亦要留意包裝說明，檢查口罩是否有破損、污漬及異味，以及應光顧有信譽的店舖。

海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

責任編輯：李瑩

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