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【滙豐不派息】有滙豐小股東失落數萬元股息「不知如何過活」 向證監會申訴要求跟進

收息攻略 18:58 2020/04/17

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滙豐 （00005） 暫停派發原定宣派的第四季股息，引來小股東不滿。西貢區議員方國珊稱收到數百位小股東求助，要求證監會介入及跟進事件，以免滙豐作為壞榜樣，令其他上市公司仿效。

方國珊指，她收到約500名小股東求助，認為滙豐除淨後不派息的舉措違背承諾，莫視本港一眾散戶，但她強調小股東非輸打贏要，理解投資涉風險。

同場的小股東文叔已退休12年，於2007年及2013年購入2萬股，今年在滙豐除淨前再購入2萬股，失落本應取得的數萬元股息後，現時不知如何過活，他直言這是最大筆投資並打算長綫持有。

方國珊又指，有大量持有滙豐股票的長者靠股息收入作養老金，滙豐反口取消派息，失息之餘令股價下挫，影響大量香港小股東的權益和退休生活支出安排。

方國珊補充，得悉有小股東聯盟有意集合5%股權召開股東特別大會，她亦支持相關做法，但希望證監會加快跟進，以免滙豐作為壞榜樣，令其他上市公司仿效。她希望證監會能要求滙豐或以股代息補償，下一步或要求金管局介入跟進。

 

責任編輯︰陳啟昌

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