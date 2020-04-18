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【移居馬來西亞】游泳教練移居吉隆坡　開移民公司助港人移民

東南亞 19:00 2020/04/18

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【移居馬來西亞】游泳教練移居吉隆坡　開移民公司助港人移民

馬來西亞的移居門檻較低且鄰近香港，故深受港人歡迎。Johnny去年8月參加馬來西亞的「第二家園計劃」移居吉隆坡，在當地成立一間顧問公司，幫助想移居大馬的人申請居住權、協助創業或報讀學校等。他亦開設「DJ LifeStory生活故事」FB專頁，跟大家分享其移居經驗及生活。

【延伸閱讀】【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬

香港生活指數冠絕全球，Johnny幾年前有感收入與支出愈來愈不平衡，已經50出頭的他開始擔心退休後的生活，因而促使他思考移民的問題。Johnny知道馬來西亞推出第二家園計劃（MM2H），讓外國人以居留簽證在馬來西亞定居，為期10年，並可以無限期續簽，於是決定申請，1年後獲批。

Johnny笑言自己從來沒有到訪馬來西亞，一直覺得大馬依然落後，又擔心治安差及有排華情況，直至有計劃移居當地，便親身去視察環境，才發覺當地的實況跟自己原先的想像是兩回事。

Johnny的移民生活優閒。（受訪者提供）

可買特許經營權創業

Johnny現開設一間顧問公司，協助處理想移居當地人士的各種需要。他表示在香港做生意，往往受制於租金，幾乎是收入的六至七成，在吉隆坡租金相對低得多。

當地很流行特許經營的生意，好像食肆、補習社、畫室及健身室都有，他說：「例如你可以花十多二十萬元買一個珍珠奶茶店的特許經營權，找一個數百呎的舖位，月租大約10,000元，一個員工工資每月約3,000元，成本不算高。每杯珍珠奶茶在當地則可售10元至30元，比香港做生意輕鬆得多。」雖然Johnny的公司開業不久，收入尚未穩定，但當地生活水平不太高，因此生活過得很輕鬆。

1,700呎單位　月租8,000元 

Johnny現時在吉隆坡的甲洞區，租住一個1,700呎單位，有3間套房、雜物房、露台連兩個車位，還有會所及泳池設施，月租只需8,000元。甲洞區是一個高級住宅區，類似香港的數碼港，區內有很多日本人及韓國人居住，並有良好生活配套，如食肆、超市等，非常方便。

屋苑有會所及泳池設施，區內更有食肆及超市等配套。（受訪者提供）

Johnny跟太太育有一女，現年10歲，本身在香港就讀國際學校，移居吉隆坡後，他亦為女兒報讀了國際學校Year 5。他表示吉隆坡有華人學校，教學以中文為主，每月不過幾百元學費；國際學校就有逾100間，主要分為兩類：學費每月3,000元至4,000元，或1萬至兩萬元，分別在於學校的配套。前者由本地老師授課，後者就由外籍老師授課，但他認為馬來西亞土生土長的人，英文水平一樣很高，跟外國人不會比下去。

【延伸閱讀】【移居東南亞‧馬來西亞】第二家園計劃有甚麼限制？

疫情下產品供應穩定

不過因應新冠肺炎疫情擴散，馬來西亞早前實施行動管制令，市民的所有社交活動都要停止，娛樂場所、宗教場所及學校亦都一律關閉，食肆只許提供外賣。Johnny一家三口亦得留在家中，他表示當地所有物資供應都很充足，沒有搶米、搶廁紙的情況發生。

雖然在馬來西亞也不輕易買到口罩，但藥房一有貨，都會立即向外公布，每人購買的數量都有限制，大約限購10個。而且當地政府也設了價格令，規定口罩售價每個不能高於1.5馬幣（約2.7港元），所以沒有出現口罩荒。加上市民都甚少外出，所以大家對口罩的需求不太大。「我大約數天會到超市一次，主要購買糧食及日用品，見到自從行動管制令一出，市民對防疫都變得更加認真，街上有9成人會帶口罩。」政府更規定每一家人，每次只准一位成員外出購物，不過早前網上有報道指只容許一家之主出外則屬流言，但各人卻限於在自己居所的10公里範圍內購物。

作者：陳日言
責任編輯：鄺素媚、李越樺

（節錄）
【原文：游泳教練移居吉隆坡 分享疫情下的生活

欄名 : 移民攻略

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