▲ 金價先升後跌 有甚麼因素影響金價？

新冠肺炎疫情持續，重創環球經濟，支撐避險資產黃金走強。金價早前創7年新高，現貨金每盎司達1726.97美元，惟金價近日回軟，現貨金回落至1,687.20美元水平，有哪些因素影響金價走勢？金價未來走勢如何？

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星展香港財資市場部董事總經理王良享指，黃金價格現時受兩大因素影響，其中全球低利率環境，環球央行印鈔救市，為金價提供支持。在低利率的時候，很多國家經濟轉差，黃金是貨幣的代替品，故黃金需求急升。另一個影響金價的因素是風險偏好，當風險偏好上升時，避險需求下跌，金價亦會下跌。

不過，王良享認為今次當避險需求上升時，亦難以推升金價。他解釋，市場將是次金價上升的理由歸因於環球央行印鈔令貨幣變得不可靠的理據薄弱，而且太過理論化，加上而現時金價已接近歷史高位，金價因此而再上的空間有限。此外，王良享直言，現時看不到更壞的經濟因素及市場情緒，可以剌激金價。因此，若各央行救經濟的策略見成效，經濟轉趨穩定，金價反而有更大機會向下。

料金價1,800水平到頂

現時金價徘徊在1,700美元水平，王良享認為即使股市下跌令金價上升，亦很難升穿1,800美元水平。若金價升至1,800美元，今年金價低位1,471美元計，升幅可達20%。王良享指，以這個升幅計算，市場上也難有其他貨幣、金屬的表現能比，他續稱，除非美元會下跌10%或以上，否則金價亦會受制於美元表現，上升空間較少。

記者：曹佩鈞

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