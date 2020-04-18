▲ 【自製長糧】投資入息計劃彈性勝年金 受保人過身保單更可轉移新受保人

讀者陳先生40歲，現時是一名freelance的心身靈治療師，間中也會開辦一些心身靈課程。而65歲的母親剛剛退休，已沒有收入，故想了解一些年金計劃送給媽媽，成為家用零用錢。

找不到合適年金計劃

陳先生堅持要給母親家用零用錢。他現在是做freelance，收入不穩定，他擔心當自己收入少的月份而又同時需要給媽媽家用零用錢會相當吃力。萬一給不出零用錢給媽媽，會使媽媽十分擔心及不開心。若果他送給媽媽一份年金計劃，年金計劃便會自動產生家用零用錢給媽媽。

他計劃趁現在自己手頭鬆動安排一份150萬元的年金送給媽媽。再者，若果不盡快安排好這150萬元的存款，陳先生害怕自己的不夠自律，會很容易花光這筆珍貴的存款。陳先生之前已經四處蒐集資料，可惜找不到一個合他心意的年金計劃。因他所得知的即享年金計劃，全都需要用他那珍貴的150萬元換取年金現金流。他覺得這樣失去了這筆本金，心裏接受不到。即使被告知，當媽媽離世後仍會得到身故賠償，但所得回的錢已經大打折扣。

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同時，他也考慮過把資金買入一些穩定的高息股票，這樣股息便可當作零用錢，而股本理論上可以收回來。但當股票送給了媽媽後，股票變成了媽媽名下的資產。萬一媽媽突然過身，那些股票變成了遺產，便會自動屬於他討厭的繼父及他媽媽和繼父所生的弟弟。因此，他立刻否決了這項選擇。

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入息計劃首三年保證派息4% 亦可作後續受保人

了解他的特殊情況之後，筆者安排給陳先生一個入息計劃。當陳先生一筆過投入150萬元資金後，從第二年起，首三年保證派息4%，第4年及其後年度的保證及非保證派息加上來也大約有4%。計劃派息可派至受保人，即是媽媽，到130歲。那麼，所收取的派息便可以作為媽媽的零用錢。若計劃於第15年度退保，退保金額並不會少於投入資金的總額。換句話說，就是一個可以攞回本金的年金計劃。

同時使陳先生放心的是，這個計劃可以安排他作為「後續受保人」及「後續保單持有人」。當原本的保單持有人及受保人，即媽媽，不幸過身後。「後續受保人」及「後續保單持有人」，即陳先生，便會自動立刻成為新的保單持有人及受保人。保單計劃不會因媽媽去世至被迫退保，和一般保單的受益人安排完全不同。原本的受保人過身了，因有新的受保人，保單將會繼續運作下去，不會被迫退保。一方面繼續收息，同時本金又繼續增長，直至陳先生主動取消戶口為止。這樣便可解決繼父有機會取得資產的問題。

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