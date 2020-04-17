【定期存款】虛擬銀行雙綫出擊　新推1個月2.8厘港元高息

▲ 眾安沉寂近1個月，最近連番出擊搶客，今天推1個月享2.8厘。

眾安銀行（ZA Bank）今天（4月17日）再出擊，向獲邀的特選客戶，推出1個月港元定期存款最高享2.8厘，上限5萬元，最多可賺息116元。而領取優惠的特選客戶，更有機會贏取雙重着數，除了在現有牌價1個月年息0.8厘上獲2厘的加息券外，合資格新客又可獲300元現金獎勵，但附帶條件是過往未有收過任何該行的開戶邀請，以及從沒參與旗下的開戶排名賽等。

新客可獲300元現金獎勵

眾安為本港首間虛擬銀行，昨天（16日）已突擊新推3個月港元定存息最高3.5厘，計及所有定存計劃，為市面第7大「高息王」。

專家指虛擬銀行再突擊，但並非推破頂息，料傳統銀行仍隨整體拆息趨跌而減息，暫不急於迎戰。

昨天眾安已針對新客推出新優惠，只要客戶參加推薦新客活動，即日至4月30日止，現有客戶每推薦一名新客成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞無上限。新客戶則可獲兩厘加息券，如以該行3個月年息現為1.5厘計，即變相加息至3.5厘；以上限5萬元計，可賺息437元。

眾安於3月23日正式開業，其新推的3個月享3.5厘優惠，如以相同存期計，不及第2間虛銀、即上月底試業的天星銀行，後者的3個月年息為5厘，但初期只限2,000名特選客戶。至於普遍存戶能受惠的，仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源