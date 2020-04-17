▲ 【疫境理財】宅經濟興起 提防「人有我有」心態致衝動消費

新冠肺炎疫情未退，不少人在家工作、居家抗疫，推動「宅經濟」抬頭。電玩、家中健身器材及烘焙食材等商品的銷售，疫市跑出，盡顯人們怕悶的心態。社交隔離措施下，任天堂出品的遊戲《集合啦！動物森友會》成為了人們綫上社交聚會的平台，成為熱潮。宅經濟的商機不容忽視，但消費者亦要提防「人有我有」的心態，或會引致衝動消費。

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熱潮帶動二手市場 衝動消費無後顧之憂？

復活節長假期，本港確診人數有回落迹象，不少港人亦趁假日外出購物，買電玩的人潮逼滿深水埗電腦商場，不少人的目標都是近期大熱的任天堂Switch及其遊戲。疫症肆虐，人山人海的情況除了增加社區爆發的危險，也令人反思潮流下的消費模式。居家時間長，難免有需要尋求解悶的方法，「限聚令」下，與朋友連綫打機也不失為維繫感情、保持社交生活的好方法。但若只為了趕上潮流而消費，在經濟低迷及失業潮下，又是否理性？

有日本傳媒報道，二手Switch在市場有價有市，定價甚至高於新機約8,000日圓（約575港元），主要是疫情下生產及出貨會出現延遲，而需求增加所致。二手用品有價有市，也是不少人過度消費的原因，心存未來能放售的心態，想買就買。

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衡量長遠需求 理性消費減開支

「宅經濟」因全球多國實施隔離令興起，疫情雖未知將會在何時減退，但在經濟衰退的危機下，作為消費者的每個消費決定都要更為謹慎。以港人為例，今次疫情下不少人「培養」了烘焙的「興趣」，但一旦回復正常上班，或因工作忙碌而減少在家的時間，屆時會否仍有閒情逸致焗麵包或蛋糕？這些「興趣」有否其他功能？例如焗麵包能否減省在外購買的開支？延續興趣也能達到節流也是不錯的效果。若能衡量長遠的需要後，才作出消費的決定，就可避免因一時的熱潮而一窩蜂去購買等等的衝動消費意欲。

居家抗疫感到沉悶在所難免，消費以外，有不少網上平台免費開放讓人解悶。保持社交距離的同時，在家做運動、閱讀及創作等，也是增值自己、與自己相處的好時機。

【WHY世代－Mocha】

Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。