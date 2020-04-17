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日圓攻略　王良享：日圓難大跌 7算可入市

理財學堂 17:19 2020/04/17

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避險需求影響日圓滙價　王良享：日圓難大跌 7算可入市

日本新冠肺炎確診個案持續增加，日本首相安倍晉三將緊急狀態擴大至全國，有效期至5月6日。日圓兌港元近日在7.2算水平徘徊，日圓未來走勢如何？現時又適合兌換日圓嗎？

【延伸閱讀】受惠救市政策　 收息首選投資級債券

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，短期而言，日圓滙價受制於市場避險需求，當市場避險需求高，日圓走強；當避險需求低、環球股市上揚，日圓則走弱。

東奧延期 波及經濟

長期而言，日圓已經是走弱的貨幣，惟市場偶爾有避險需求，令日圓的弱勢變得不顯著。日本今年未能舉辦奧運，王良享預料日本經濟會進一步惡化。

此外，日本國債佔GDP達250%，其後國債水平更會上升。由於日本已踏入技術性衰退，加上疫情影響，日本需要較長時間復甦，因此日本央行想退市可謂遙遙無期。

7算水平可入市

王良享建議，若日圓跌至7算水平可以入市。縱觀日圓今年走勢，有兩次顯著的跌幅，兌港元均跌穿7算水平。惟他認為，日圓大跌的機會較微，但有可能回落至6.95水平。

 

記者：曹佩鈞

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