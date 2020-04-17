▲ 【新iPhone SE】蘋果新iPhone SE心動價夠平抵用 能否吸引舊客升級換機？

蘋果公司（Apple Inc.）上月推出了新iPad Pro後，剛於周三晚也帶來市場期待已久的廉價版iPhone SE，以不到$3,400便可入手具備最強處理器的新iPhone，實在是非常抵玩，相信有助在疫情下推動iPhone銷量。

iPhone SE64GB售$3,399

2020年版的iPhone SE在美國的售價由399美元起跳，和上一代一樣。但來到香港便大幅減價，入門版64GB售價為$3,399，較4年前同儲存容量的$4,288減價達兩成。而128GB及256GB版本的售價分別為$3,899及$4,699，比現在的入門版iPhone 11以$5,888起跳，或iPhone XR來得吸引。

蘋果在智能手機市場上一直以高端市場為主，也使公司賺取大部份智能手機行業的溢利。自iPhone X以後，蘋果進一步提高旗艦iPhone的售價，最新的iPhone 11 Pro Max入手價更由$9,499起，相比iPhone SE有6100元的差距，一部iPhone 11 Pro Max 128GB的價錢，已可買到三部新的iPhone SE。

不要忘記的是，兩款型號的iPhone都是由蘋果的A13仿生處理器驅動，在性能上基本是無太大差別的。由此可見，蘋果CEO庫克也是很「均真」的，確保不同用戶所購買的新iPhone都具備同樣的處理器，只是用家要為自己的儲存容量、拍照效果以及屏幕大小去動腦筋了。

推iPhone SE 為吸引舊機用戶升級

今次iPhone SE肩負重任，是要吸引一眾舊機用戶升級，從而進一步推動蘋果的服務收入。根據資料顯示，現時蘋果最多人用的型號是iPhone 8，佔整體iPhone一成，iPhone 7緊隨其後佔9.5%，iPhone 8 Plus、iPhone 6S及iPhone 6S Plus 分別佔8.2%、8.8%及5.7%，這些舊機已佔目前市面流通iPhone約42%。以蘋果去年初公佈的iPhone活躍設備數字為9億部計算，這42%的用戶要是全數升級換機，將可為蘋果帶來3.78億部的銷量，這可不是一個小數目呢。

依從舊機用戶習慣 保留Touch ID

不少舊iPhone用戶拒絕升級至全面屏的型號，目的就是不相信Face ID功能，當中有一部份用家認為Face ID的保安程度不及Touch ID，結果他們一直把舊機用下去。今次iPhone SE保留Touch ID，相信可讓這批用家放心換機了。

為了說服舊機用戶升級，蘋果在iPhone SE的網站也花了一點心思，設立了「升級的理由」專頁，讓用戶可揀選舊機和新機在性能上的對比，讓用家們一眼便看到新機在性能上的優勝之處，例如最新處理器的運行速度以倍數提升、具備雙卡功能、搭配功能超越iPhone XR的單鏡攝像系統、以及支援1Gbps的4.5G網絡和最新的Wi-Fi 6標準，加上新機送一年Apple TV+任睇，以這個訂價水平，蘋果可算是賣大包了，各位舊機用家又會否課金呢?