▲ 退潮的時候 誰在裸泳？ 股災係檢討你份強積金最佳時機

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，重創全球經濟，多國出重招救經濟，最重磅莫過於美國「無限QE」措施，係美國政府同聯儲局多輪救市措施下，美國股市喺3月下旬見底回升，帶挈環球股市回暖。

股災係檢討組合時機

早前積臣都講過，全球股災下，你份退休金，大部分人都係強積金啦，要點做好，除非你慧眼先機，早早轉晒做債券基金或保守基金，或者可以避過被股災血洗一劫，𠵱家等於揸住cash等入市。但如果無嘅話，唔轉好過轉，因隨時高買低賣，始終強積金係睇長綫投資。

【延伸閱讀】環球股災𠵱家先問MPF點部署？ 不如做「佛系」投資

咁喺股災下，你份強積金都唔係無嘢好做。股神巴菲特名句「當退潮的時候，你才知道誰在裸泳」，放喺強積金都一樣，當股市好時，好多股票基金都升，但係跌市時，你就知邊隻抗跌力最高，即係跌最少。唔好睇少佢，當股市好嘅時候，佢可能係同類基金中嘅領頭羊，你有冇揀啱基金，更會影響你既MPF長遠回報。

善用平台比較強弱基金

要比較基金表現，其實唔難，坊間有好多工具，例如積金局嘅強積金基金平台、Etnet強積金比較平台、晨星（亞洲）強積金比較平台等。積臣習慣用晨星（亞洲），可以提供到較為即時的基金表現，而且不收費或註冊會員。

以大家熟悉嘅港股基金為例，今年表現最好（即係跌最少）嘅港股基金都差唔多，最好表現係中國人壽香港股票基金，年初迄今回報係-9.78%，最差果隻係信安恒指基金N，年初迄今回報係14.77%，兩者相差5%左右。

美國股票基金方面，表現差異就非常大。今年最好表現係萬全美國股票基金，年初迄今回報係-5.1%，最差係友邦美洲基金，年初迄今回報係-20.03%，兩隻表現相差14.93%。

當得知基金表現後，積臣就會搵返相關基金嘅基金便覽，睇下該基金嘅投資組合，例如萬全美國股票基金，組合94.5%係投資美國資產，組合內十大資產唔少係美國大型科技公司，例如Amazon、微軟、Google母公司Alphabet等。

又睇下友邦美洲基金基金便覽，組合81.38%投資美國，另有11.22%投資巴西，組合內十大資產有唔少係巴西公司，例如淡水河谷、伊塔烏聯合集團等。

相比下，萬全美國股票基金持有當打嘅美國科技公司，受追捧股價自然會利好。我舉例一下，美國股市因美聯儲救市措施而回升，Amazon就喺疫情之下創歷史新高，收報2,409.19美元，而萬全美國股票基金持有7.26% Amazon係會有利基金表現，相反友邦美洲基金只持有2.54%的Amazon，加上巴西股市未見起色，幫唔到呢隻基金表現。

一隻基金表現好唔好，好多時係同佢持倉組合有關，積臣認為未來股市將由科技公司主導，所以投資組合較多科技公司嘅係我首選，而積臣身為後生仔，我更傾向高風險、高回報嘅股票基金。除了持貨組合同表現外，基金開支比率、三、五、十年回報等因素，積臣都會作為考慮因素。

講咁多嘢好似好煩，但投資本來就唔可以懶，退休部署都一樣，你不理財，財不理你。喺環球股災時侯，股票大平賣，喺長遠投資角度嚟睇，𠵱家係好時機去檢討同重組你嘅強積金組合。

最後都要戴下頭盔，以上並不構成任何投資建議，僅提供作參考用途。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

====

「疫」市強積金應對策略大解構

立即報名：https：//bit.ly/2REBLZO