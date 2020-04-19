▲ 【疫市理財】二手物品有價有市 疫境執屋都能賺應急錢？

各地興起二手風，本港近年也出現不少新穎、具特色的二手小店。港人平時消費過度，疫情下經濟不景，或值得在家中進行大掃除，賺取一筆應急錢的同時，亦反思日常消費習慣有否可改善的地方。

【延伸閱讀】【疫境理財】宅經濟興起 提防「人有我有」心態致衝動消費

二手風興起 源於人們消費過度

本港近年亦出現不少具特色的實體中古（vintage）店，廣見於旺角工廈及樓上舖，網上亦有買賣平台，專供市民買賣各式各樣二手用品包括珠寶與電器（見表）。

此類二手平台得以興起，頗大程度是因港人消費無節制。地球之友指出，港人每年平均花7,000元買衫，當中4成人會丟棄只穿過一次的衣服，亦有2成人丟掉至少3件只穿過一次的衣服。電器浪費問題亦堪憂，環保署統計，本港每年產生多達7萬噸電子垃圾。

【延伸閱讀】【疫市理財】想在疫市求存 要學識5個理財技巧

二手商機大 舊物也是寳？

疫情令更多人在家自我隔離，打機成為不少人的消遣方式，目前大熱的任天堂Switch不但在本港賣斷市，在外國更是搶手貨。英國有媒體報道指，二手Switch在Amazon及eBay等網站售價約400英鎊（約3,871港元），比原價高至少100英鎊（約968港元）。

另外，CNBC早前報道指，當地有夫婦最早只為賺外快而在eBay上賣二手物品，每年可賺3萬美元（約23萬港元），因經營有方，去年年收入已達70萬美元（約543港元），足以令他們辭去正職。更有二手買賣平台稱，人們消費過度之餘亦未必認清貨品真實價值，以低價售出較為新穎的舊衣，為平台帶來商機。

疫境執屋賺應急錢 反思消費習慣

美國財經媒體Kiplinger日前亦提出15項在疫情下賺外快的建議，當中包括在家隔離順便大掃除變賣舊家具和家居擺設。

本港除了私人經營的二手平台與店舖，大型連鎖時裝店不少都會在回收舊衣時提供小筆錢財，市民不妨整理家中多餘物品，獲一筆應急錢之餘，反思個人消費習慣。

撰文 : 沈帥青

(節錄)

【原文：二手風興起 疫境執屋也可生財？】

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l