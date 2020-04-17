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【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題

消費錦囊 15:31 2020/04/17

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【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題

不少人喜歡吃自助餐或放題，因為可以一次品嚐多款美食。放題以日式放題最受港人歡迎，中式放題亦有酒樓推出點心放題，不過部分酒樓任食放題質素參差，叫人卻步。而最近有不少酒店亦推出點心放題，每位更低至168元，就可以品嚐多款精緻點心及小食。不過，政府延長「限聚令」直至本月23日，禁止多於4人在公眾地方聚集，謹記出外用膳時亦要遵守相關措施。

【延伸閱讀】【外賣自取】OpenRice、eatigo外賣自取優惠　部分食品低至45折

1. 「海雲天」午市點心放題

由即日起至2020年4月30日，九龍海逸君綽酒店的高級中菜廳「海雲天」推出午市點心放題，任叫任食90分鐘，多達30款酒店級精緻點心、小食可選，每位更送花膠蟹肉灌湯餃、黑金燕窩蝦餃、原隻鮑魚珍珠雞各一客；加88元更可任飲紅白餐酒及橙汁。

點心放題詳情：

168元 午市點心放題

  • 星期一至五：早上11時至下午3時
  • 星期六、日及公眾假期：下午2時30分至下午4時30分

208元 午市點心放題

  • 星期六、日及公眾假期：早上11時至下午2時30分

＊另收18元茶芥及加一服務費
需於下午4時30分或之前離座

海雲天
地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓
電話：29968459

2. 「國金軒」任食點心午餐

曾獲米芝蓮推薦的國金軒近日亦推出任食點心午餐，每位收費為388元，在3小時內可任食逾20款點心，包括黑松露野菌餃、冬蔭公牛栢葉及法國鵝肝荔芋角等。

點心放題詳情：

星期一至五（公眾假期除外）
供應時間：早上11時30分至下午2時30分
收費：388元（另收28元茶芥及加一服務費）

國金軒
地址：尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓
電話：2315 5222

3. 「 川流 」假日川式點心放題

除了港式點心之外，主打川菜的「川流」亦推出了精選假日任食川式點心，每位只需168元，就可於90分鐘內任點任食點心。川流提供12款精緻點心和6款前菜冷盤，包括創意麻辣腸葱油餅、糊辣殼酸辣抄手、紅酒京醬燒鵝包、酸辣拌闊粉等。

點心放題詳情：

星期六、日及公眾假期
時間：全日供應
收費：成人168元（另收25元茶芥及加一服務費）

川流
地址：香港灣仔太和街28號薈賢居地舖
電話：3126 6633

 

責任編輯：曹佩鈞

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