▲ 【退休規劃】疫情挑戰「FIRE」運動 居家抗疫如體驗提早退休生活？ -

新冠肺炎疫情全球大流行，不少人在家工作、居家抗疫，人們省卻了每天通勤上班的時間，開始培養新的興趣，如健身、煮食及學習新語言等。據Marketwatch報道，疫情下不少人的「FIRE」計劃（Financial Independence， Retire Early，財政獨立、提早退休）受挑戰，也有人認為居家抗疫期間，能令他們提早體驗退休生活，並促使到他們調整提早退休的計劃。

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疫情增危機感 不再傾向「走捷徑」

「FIRE」運動是外國近年來逐漸流行的生活方式，目標是透過提升個人儲蓄，累積足夠的資產，以被動收入維持退休後的生活開支。報道指，疫情觸發全球經濟衰退的危機，也令「FIRE」運動受挑戰，因不少人依靠投資股票實現「FIRE」，惟環球股市震盪令他們感到不安。

提早退休的Tanja Hester認為，疫情增加人的危機感，將會有更多人着重財務穩健，尤其是未曾經歷過2008年金融海嘯的人。又認為，人們在追求提早退休時不會走捷徑，將更慎重調整投資和支出策略。

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居家抗疫如體驗退休生活 反思退休目的

報道又指，有實行「FIRE」的外國網民在Reddit上發文，指現時長期留家的生活模式，有如退休生活：每天留在家中看電視、然後帶狗散步、做家務及煮食，是理想的退休的生活，也是渴望提早退休的原因。她認為，現時唯一想做的就是旅行。

也有人認為，為了防疫，人們的社交活動及日常生活大受影響，社會及媒體都處於消極的情緒中，認為對他的生活帶來負面影響，不能如發文的網民般享受這種生活模式。

有人棄提早退休 有人堅持目標

長時間留在家中，也有人改變對提早退休的計劃。有網民回應指，居家隔離令他意識到對工作的熱愛，對提前退休失去興趣。他指，一直很喜歡自己的工作，並享受為工作貢獻的感覺。他不再計劃提早退休，並計劃增加現時的開支比率，活在當下，努力實現自己的心願，而非去計劃在15年內才完成。

責任編輯：李瑩

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