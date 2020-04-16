【強積金】4月份MPF暫「疫」市跑出 邊隻基金成大贏家？

▲ 4月已過了一半，MPF於上半月的整體回報終於恢復正數，平均升近4%。

打工仔終於在疫市下有好消息，因晨星香港的最新統計，強積金（MPF）於本月上半個月轉虧為盈，截至本周二（4月14日）的數據，整體的平均回報升3.5%。而19類基金中，以美股的升幅最勁，狂彈逾9%。至於港人偏愛的港股基金，亦錄得4%的漲幅。不過，成也股票，敗也股票，如放眼較長線，以年初至今來看，受累新型冠狀病毒肆虐全球，重災區更是歐美，連累歐美股票狂瀉逾一成，更禍及今年首4個月MPF的整體表現暫難扭轉負數。

晨星指，今年以來MPF急跌8.37%，供款人帳面合共損失逾811億元，人均身家驟輸約1.8萬元，當中港股基金更為捧場客帶來噩耗，首4個月累挫12%，但相比大輸家的歐洲股票基金插水22%，已算「輸少當贏」；今年以來僅債券基金「疫」市跑出，大贏家是港元債券基金，逆市升近3%。

退休金專家、高治顧問（GOJI） 行政總裁余天佑提醒上班族，在亂市下，均衡布局為上策，強積金作為長期的投資儲蓄，在波動市下更應考慮以全球性分散投資（global diversification），避免集中於單一市場。與此同時，成員更宜趁宅在家，伺機檢視投資組合的風險類別，是否適合疫市下一己的最新人生階段。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪