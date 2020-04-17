【口罩供應】莎莎夥AlipayHK中午12時售口罩 每盒50個裝售258元（附訂購教學）

新冠肺炎疫情蔓延全球，AlipayHK最近推出全新《抗疫Go》功能，聯同莎莎於《抗疫Go》推出eShop，將會在中午12時起，開售Perfetta 女士小顏/中童口罩。

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口罩將會在AlipayHK應用程式內的《抗疫Go》莎莎eShop於今日中午12時開售。

Perfetta 女士小顏/中童口罩送韓國Shine K 酒精搓手液 2包，原價為268元一盒，於AlipayHK eShop選購口罩，即可享10元折扣，以優惠價258元購買。立即點擊連結或於AlipayHK App莎莎商戶頁面點擊SaSa eShop小程式選購口罩。成功訂購後在指定時間到指定莎莎門市取貨。

於AlipayHK eShop 購買及店舖領取口罩步驟

進入SaSa x AlipsyHK eShop 揀選產品

揀選產品後，於產品頁面下方點擊「加入購物車」

點擊左下方「購物車」標示，並按「前往付款」

點擊「請填寫取貨人資料」

填寫取貨人資料，完成後點擊「下一步」

選擇取貨日期及地點，完成後點擊「下一步」

點擊下方「前往付款」，確認付款詳情並完成支付

取貨當日於「我的訂單」頁面點擊待提貨的貨品，並點擊「查閱提貨二維碼」，在先前輸入的提貨日期前往提貨地點，向店員於AlipayHK app中展示提貨碼 即可提貨

責任編輯：李瑩

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