【口罩供應】莎莎夥AlipayHK中午12時售口罩 每盒50個裝售258元（附訂購教學）

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【口罩返貨】日本城指定60間分店售抗疫優惠組合 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
新冠肺炎疫情蔓延全球，AlipayHK最近推出全新《抗疫Go》功能，聯同莎莎於《抗疫Go》推出eShop，將會在中午12時起，開售Perfetta 女士小顏/中童口罩。
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口罩將會在AlipayHK應用程式內的《抗疫Go》莎莎eShop於今日中午12時開售。
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於AlipayHK eShop 購買及店舖領取口罩步驟
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊