▲ 【移民土耳其】土耳其加入歐盟機會大？

移民土耳其的門檻低至25萬美元（約195萬港元），土耳其有望成為移民歐盟國家的跳板嗎？自1987年起，土耳其便開始申請加入成為歐盟的一員，在2005年進入談判，不過卻遲遲未被歐盟內部核准通過。

【延伸閱讀】【移民土耳其】低門檻移民土耳其 更可成為赴英美跳板？

成為歐盟成員國，便能根據神根條約在歐盟成員國自由出入、居住、工作，為土耳其帶來龐大的工作機會。若土耳其成功加入歐盟，便可望成為免簽國，出行更加方便，有利土耳其觀光旅遊，帶動當地經濟。

然而，歐盟要求成員國有穩定，並明確的民主制度，並且尊重人權和法治，並要保障少數族群的權益。惟歐盟普遍認為土耳其政府對庫爾德人犯有人道主義罪行。

【延伸閱讀】【移民土耳其】土耳其教育重視外語教學 融合歐亞文化

在經濟方面，歐盟亦希望成員國真正落實市場經濟。惟土耳其政府多次被指控以政治手段干預市場經濟，加上歐盟經歷歐債危機後，歐盟擔心經濟發展微弱的土耳其，會拖累歐盟經濟，所以至今猶豫不決。

此外，歐盟雖然沒有明文規定成員國的宗教信仰，但歐洲社會多以白人和信奉天主教和基督教為主，對信奉伊斯蘭教的土耳其加入歐盟卻略顯保守。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯