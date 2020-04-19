▲ 【新冠肺炎】5大原因話你知 疫境經濟復原期漫長

在新冠肺炎疫情衝擊下，世界經濟的前景備受關注，同時各國均出重招救亡，實效為何多有爭議。看來全球發展，又走到百年一遇的關口。

歐美衰退恐U形 要長時間回復

疫情衝擊，令許多專家都表達擔憂。前聯儲局主席耶倫怕疫情拖長，令美國經濟陷入長期衰退。之前大行摩通又發表了「末日報告」，認為今次衰退將可比上世紀大蕭條，悲觀評論比比皆是。

更具體的探討，是判斷衰退的深度、長度及形態。深度主要看疫情及政府的封城措施力度。長度主要看疫情變化而定。一個典型是中國，疫情在發病三個月及封城兩個月內受控，繼而經濟可「V形反彈」，外圍問題只影響反彈幅度而不致打亂反彈形態，乃最佳走勢。

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至於歐美很可能是U形，要經較長時間才見回復，甚或是L形，即陷於長期衰退。表現較差的主要原因，是封城太遲、封得不嚴、疫情已擴散過多。當確診人數達百萬級住院人數達十萬級後，醫療體系已難承受可被拖垮。隨之疫情便失控死亡人數急升。

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疫情打擊面廣 供需鏈雙斷裂

當疫情失控後，疫期必定拖長。一是封城等禁令要延長，二是所造成的經濟影響將長期化。事實上疫情中經濟若受創很深，回復期將漫長而進度緩慢，原因有：

（一）因疫情直接衝擊經濟，且從供需雙方同時入手，造成供應鏈及需求鏈雙斷裂。

（二）金融及經濟體系經海嘯後的超級擴張政策促成了諸多泡沫，被疫情引爆後難以回復之前的虛假繁榮。

（三）疫情衝擊，觸發多項深層矛盾及結構性缺陷浮現，帶來了痛苦的調整，疫後也不會回復前狀。涉及的問題包括人口老化、債務負擔過重、槓桿度過高，體制僵化、基建投入不足、勞動生產率增長緩慢、貧富懸殊擴大和中產受壓等等。

（四）疫期中由經濟受創帶來的巨大收入及財富損失，令消費及投資能力大減。

（五）高度全球化下的國際交往因封關而突然逆轉，令市場及供應鏈受到深重干擾及大幅震動，之後未必能完全恢復。歐盟等地區性協作組織、油國組織及各國的開放政策或將有重大調整。

上述各種因素的滙集，令疫期拖長，疫後復原也難見V彈，最惡劣的情況是國際性衰退將引向有如上世紀的大蕭條。當時美國GDP累計跌三成，失業率曾升至二成多，道指則跌掉九成。與大蕭條不同者是，這次乃由疫情而非金融風險觸發，令經濟震盪或更大，調整或更深更急。

（節錄）

【原文︰5大原因 疫境經濟復原期漫長】

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