【口罩供應】友和 Yoho明早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）

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【口罩供應】莎莎夥AlipayHK明午12時售口罩（附訂購教學）
新型冠狀病毒（新冠肺炎）全球大流行，口罩供不應求。友和Yoho表示，早前委託日本口罩製造商，在中國廠房代工生產了5萬個友和牌口罩，第二批友和口罩現已到貨，共1800盒口罩將分3階段發售。
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友和Yoho表示，該口罩為一次性三層防護口罩，PFE、VFE及 BFE的標準均達到99%，特殊三層構造能將病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子徹底隔絕。口罩將會在明日（17日）、21日及22日早上10時友和Yoho發售，每盒50個裝售180元。
4月17日 早上10時 600盒 >> https://bit.ly/2VyBWat
4月21日 早上10時 600盒 >> https://bit.ly/3ep6VhK
4月22日 早上10時 600盒 >> https://bit.ly/3cpOms1
口罩規格
* 日本化驗所 KAKEN TEST CENTER ( カケン ) 檢測報告
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊