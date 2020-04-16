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【口罩供應】友和 Yoho明早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）

消費錦囊 18:56 2020/04/16

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新型冠狀病毒（新冠肺炎）全球大流行，口罩供不應求。友和Yoho表示，早前委託日本口罩製造商，在中國廠房代工生產了5萬個友和牌口罩，第二批友和口罩現已到貨，共1800盒口罩將分3階段發售。

【延伸閱讀】【港產口罩】HKTVmall 抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）

友和Yoho表示，該口罩為一次性三層防護口罩，PFE、VFE及 BFE的標準均達到99%，特殊三層構造能將病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子徹底隔絕。口罩將會在明日（17日）、21日及22日早上10時友和Yoho發售，每盒50個裝售180元。

4月17日 早上10時 600盒 >> https://bit.ly/2VyBWat
4月21日 早上10時  600盒 >> https://bit.ly/3ep6VhK
4月22日 早上10時 600盒 >> https://bit.ly/3cpOms1

口罩規格

  • 一盒50片裝
  • BFE PFE VFE 99%以上*；特殊三層構造將病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子徹底隔絕
  • 中國生產，日本著名口罩製造商品質監控
  • V型設計更貼臉
  • 尺寸： 約17.5 x 9cm　（成人適用）

* 日本化驗所 KAKEN TEST CENTER ( カケン ) 檢測報告

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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