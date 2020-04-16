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【定期存款】虛擬銀行逆市出擊 眾安港元定存推3.5厘高息

收息攻略 22:03 2020/04/16

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開業快滿月的首間虛擬銀行眾安，沉寂近1個月，再推3.5厘高息搶客。

本港首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）調動港元定期存款息率，把1個月短存微減0.05厘，至0.8厘。反之，卻針對新客戶而加3個月年息，但有附帶條件，要求客戶參加推薦新客活動，即日（4月16日）至4月30日為止，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限。至於新客則可獲兩厘加息券，如以該行3個月港元定存年息原本已是1.5厘，即變相加息至3.5厘，最高定期存款金額為5萬港元，以上限計可賺息437元，而加息券有效期為於成功推薦後15天內。

對比市面第2間虛銀，即上月底試業的天星銀行，其3個月港元定存年息為5厘，但初期只限兩千名特選客戶。至於普遍存戶較能受惠的港元定存息率，仍以工銀亞洲的4.2厘居榜首，而這兩間「高息王」的入場費皆為1,000元。

相比之下，眾安1月中曾首創特選客參加開戶排名賽，首50名合資格客戶3個月最高息更達6.8厘，起存額的上限更有10萬元；如今冠絕全城的息率暫未再出現。

去年底搶閘試業的眾安，於3月23日正式開業，下周將滿月。

此外，有中資行連續6天減港元定存款息率，集友銀行把1個月短存6連減，累削0.25厘，新息率僅得1.53厘。該行又連環減息，剛把98天的年息微削0.07厘，至2.28厘。業界指中小行鬥劈息，主因是龍頭發鈔行滙豐帶頭減息，如上周四（4月9日）、即長假前滙豐減短中長息，令其它銀行亦跟減。

而4月開局至今剛過半個月，存息已頻密調整，普遍趨勢是易減難加，即使逆市有得加，亦採加快減慢。

舉短加長減的恒生（00011）為例，甫踏入第2季，調升3個月短存0.3厘，至1.5厘。反觀卻把半年存息由3月初最高見2.2厘，驟削0.9厘，至本月初低見1.3厘。

追息族本周已接連傳來噩耗，因暫有3間中小行鬥劈港元定期存款息率，今天（4月16日）交銀香港全面減短中長息，包括把3個月年息下調0.1厘，新息率至2.28厘，本來這中資行是今個星期唯一逆市一面倒「獨加」的業界，如今已敵不過降息的潮流。

專家預計定存息的跌勢未止，至於素來勇於搶存的大眾財務，昨天（15日）竟狠削一年定存，由本來的2.35厘，急劈0.55厘，竟然連兩厘息也不保，新息率僅得1.8厘。

以大眾財務入場費50萬元計，避險族於周初開立一年定存，避險族原以為穩袋11,750元利息。如今大幅降息後，食息族只能收息9,000元，變相於3日內少袋2,750元。

大眾財務剛於上周四才調升長息0.1厘至2.35厘，尚幸大眾財務的半年息暫保持2.35厘，高踞同期的「高息王」。

至於3個月年息，工銀亞洲的4.2厘的榜首暫未受廣泛挑戰。

分析指，全球新型冠狀病毒疫情暫仍未見盡頭，本港經濟又陷疲弱，港銀亦忙於抗疫而非搶息。奈何在亂市下散戶愛股、滙豐（00005）又陷零股息，追息族須為閒資急覓好出路，老本靠食息過活的防守族,宜趁高息仍在先鎖定特惠息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

大眾財務 新冠肺炎疫情 虛擬銀行 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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【定期存款】中資行港元定存息6連減 1個月短存息減至1.53厘
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