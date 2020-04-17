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友和今早10時開售口罩　Apple iPhone SE今晚8時起接受預售

消費錦囊 07:00 2020/04/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 友和YOHO：今日早上10時出售口罩

友和Yoho將於今日（17日）早上10時出售600盒口罩，每盒50個售180元。

購買網站

詳情：【口罩供應】友和 Yoho明早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）

2. Apple：Apple iPhone SE 今晚8時起接受預售

第二代iPhone SE將於今日（17日）晚上8時起接受預訂。售價為3399元起，備有全黑、白、紅三色可供選擇。

預訂網站

3. 麥當勞：A+B下午茶餐 17元起

麥當勞推出「A+B下午茶餐」，售價為17元，顧客可於「A區」及「B區」各選一款食品。此優惠只適用星期一至五下午2時至下午6時（公眾假期除外）。優惠只適用於指定之香港麥當勞餐廳，不包括山頂、海洋公園、機場離境大堂、沙田馬場及跑馬地馬場之麥當勞餐廳。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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