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【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路

職場 10:00 2020/04/18

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【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路 -

香港中學文憑試（HKDSE）即將開考，一旦失手真的無出路？法國一個新真人騷節目旨在探討這個問題。外國更有學制分為升學及職工兩個路徑，因材施教，對大學學歷貶值的本港或有啟示。

【延伸閱讀】【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念

法真人騷 助學生尋興趣出路

法國一個名為《Les Cancres》（笨蛋）的真人騷，以一群學業不佳的高中生為主角，由當地名人包括喜劇家、公司行政總裁及樂手收為「學徒」。這些名人全部都曾難適應當地學制，能夠以過來人身份幫助他們找到自己的興趣與出路，讓他們明白讀書不好並非人生末路，努力與決心才是關鍵。

法國總統馬克龍前年表示有意改革教育時，當地媒體有分析建議借鑑德國的學徒制，設學術及職業培訓兩大分流，讓不適合鑽研學術的學生可及早接受職業培訓，找到自己出路。

大學學歷貶值 港府檢討教育制度

大學學歷貶值已是全球現象，新青年論壇今年1月公布統計指，2008至2018年間，大學畢業生收入中位數跌7%至2.93萬元，而高中畢業生同期間則上升13.5%至1.57萬元，兩者差距明顯收窄。

本港在以往工業發達之時，也曾有將中學分為「文法」、「工業」及「職業先修」三類，後兩者便是以工業及技術培訓為目的。本地經濟轉型後，職專教育被家長及學生忽視，轉而追求大學學位。

【延伸閱讀】【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資

推廣職專教育 增認受性

港府在前年4月已成立推廣職業專才教育專責小組，研究如何在本港推廣職專教育。小組建議，需在高等教育層面推廣職專教育，包括提供清晰明確、有別於學術的路徑，並確保兩者在質素與認受性看齊，並透過為僱主提供誘因等方式加強職訓局的學徒培訓。此外，副學位及學位程度的職專教育，亦應加入職場學習及評核，以更好迎合市場需要。

應用教育可以說是未來職業教育的發展方向，丹麥、芬蘭、新加坡都將應用教育課程列為國家課程的組成部分。港府應檢討現有教育框架，以建立應用教育的能力，透過應用教育培訓人才，為學生提供多元出路，並迎合社會需要。

撰文：沈帥青

（節錄）

【原文：讀書差無前途？ 多元教育覓出路

欄名 : 職場百科

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