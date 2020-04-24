▲ 【名人理財】疫市轉職自由工作者 前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶 -

新冠肺炎全球大流行，本港失業率持續攀升，人人憂心飯碗不保的情況下，前財經主播顧芷筠（Debby）卻在今年3月離開電視台，轉職為自由工作者。在財經新聞界工作逾17年，她坦言辭職的想法已有多年，只是恰好在今年疫情下實現。疫市轉為自由身，對她而言，最大的考慮並非財政壓力，而是自己不能停步的個性。

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由「數字白痴」看盡投資市場百態

擔任財經主播要有豐富的財經知識，才能即時在直播節目中與嘉賓探討股市股票波動的原因，但Debby坦言在入行做財經記者前，自己是個不折不扣的「數字白痴」，學生時期的數學成績均表現較差，與對要求數字靈敏度高的財經新聞相距甚遠。透過大學時實習的機會，Debby進電視台擔任了1個月的財經記者，畢業後順利入行。自知財經知識的不足，她便虛心地向同事及行家們求教，逐漸學會讀懂上市公司的財務報表，亦從中發掘到樂趣。「數字裡或多或少都會隱藏『魔鬼細節』，只要仔細閱讀及分析，就能看穿當中的細節。」

細心鑽研股票市場的各種資訊，與股評人打交道，Debby逐漸能獨當一面，參與製作多個財經資訊節目，更在2008年金融海嘯期間，獲得到華爾街採訪的機會。親身在紐約交易所內進行直播，放眼華爾街的蒼涼境況，讓她切身感受到股災的真實感。直擊投資市場大起大落，令她喜歡上當中的刺激感，入行至今年已在財經新聞界工作17年。

觀眾要求高 主持不能怠慢

作為資深財經新聞工作者，Debby認為，在新媒體的威脅下，觀眾對電視節目的要求愈來愈高，令主持更不能怠慢。隨着投資者更容易接觸財經資訊，Debby發現，致電到直播節目的散戶所問的問題愈來愈專業，由以往只問應否買入或會升至甚麼水平，至今已會就股份的營運狀況作分析，與主持及嘉賓分享。她認為，作為財經節目主播，除了要有充分的財經知識，亦要與時並進，適時加入個人分析，與嘉賓及觀眾分享討論，提升節目質素，才能吸引觀眾持續收看。

疫市中退下火綫 轉職為自由工作者

每日與觀眾及嘉賓跟進市況固然新鮮刺激，但長時間忙碌的工作模式令Debby決定於今年3月退下火綫，轉職成為自由工作者。在電視台做過編輯、節目監製、主播及記者等工作，她直言想有新嘗試，遂辭去電視台的工作，以自由身接觸公關、媒體應對訓練、司儀及主持等工作。在疫市中放棄穩定收入的工作，她認為最大的考慮非財政壓力，而是擔心熱愛工作的她會因工作量減少而要留在家中無所事事，惟幸好在朋友、以往的工作夥伴推薦下，現時工作所涉獵也不限於財經，甚至有醫療相關的工作。

記者：李瑩

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