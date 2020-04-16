【定期存款】中資行港元定存息6連減 1個月短存息減至1.53厘

▲ 集友連番減港元存息，當中短存為重災區，累削0.25厘。

有中資行連續6天減港元定期存款息率，集友銀行把1個月短存6連減，累削0.25厘，新息率僅得1.53厘。該行又連環減低短存息率，剛把98天的年息微削0.07厘，至2.28厘；38天又削低0.15厘,新報1.95厘。業界指中小行鬥劈息，主因是龍頭發鈔行滙豐於長假前帶頭減息，如上周四（4月9日）滙豐便減短中長息，令其它銀行亦跟減。

綜觀4月開局至今剛過半個月，存息已頻密調整，普遍的趨勢是易減難加；即使存息逆市有得加，各行亦採加快減慢格局。

舉短加長減的恒生（00011）為例，甫踏入第2季，調升3個月短存0.3厘，至1.5厘。反觀卻把半年存息由3月初最高見2.2厘，如今驟削0.9厘，至本月初低見1.3厘。

追息族本周已接連傳來噩耗，因暫有3間中小行鬥劈港元定期存款息率，今天（4月16日）交銀香港全面減短中長息，包括把3個月年息下調0.1厘，新息率至2.28厘，本來這中資行是今個星期唯一逆市一面倒「獨加」的業界，如今已敵不過降息的潮流。

專家預計定存息的跌勢未止，至於素來勇於搶存的大眾財務，昨天（15日）竟狠削一年定存，由本來的2.35厘，急劈0.55厘後，連兩厘息也不保，新息率僅得1.8厘。

以大眾財務港元定存入場費50萬元計，避險族於周初開立一年定存，原以為穩袋萬元、實數是賺取11,750元利息。如今大幅降息後，食息族只能收息9,000元，變相於3日內少袋2,750元。

大眾財務剛於上周四才調升長息0.1厘至2.35厘，尚幸大眾財務的半年息暫保持2.35厘，高踞同期的「高息王」。

至於3個月年息，工銀亞洲的4.2厘的榜首暫未受廣泛挑戰。

分析指，全球新型冠狀病毒疫情暫仍未見盡頭，本港經濟又陷疲弱，港銀亦忙於抗疫而非搶息。奈何在亂市下散戶愛股、滙豐（00005）又陷零股息，追息族須為閒資急覓好出路，老本靠食息過活的防守族，宜趁高息仍在先鎖定特惠息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪