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【新冠肺炎】紫外綫能殺死新冠病毒？BBC拆解箇中迷思及謬誤

知識內涵 19:00 2020/04/19

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【新冠肺炎】紫外綫能殺死新冠病毒？BBC分析箇中迷思及謬誤

疫情未緩，各國仍在奮戰中。除正統醫學治療外，不斷有各種療法或對抗新冠病毒的方法自四方八面傳來。最近有指紫外綫能對付新型冠狀病毒，因為紫外綫在生活中常用作消毒之用。究竟是否屬實，BBC英國廣播公司逐一分析。

【延伸閱讀】疫情下失眠增？醫生教7大睡眠小貼士

Dan Arnold任職的紫外綫科技公司，一直向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外綫消毒設備，最近他收到大量查詢，很多人都想知道能不能用紫外綫殺死病毒。紫外綫是保護我們免受感染的好辦法嗎？社交媒體流傳強烈陽光也能殺死病毒？原來以上答案皆是否定的，Dan Arnold說：「難以置信，這樣子人會被烤燶的。」

生活中的3種紫外綫

太陽放射出來的光，若在紫外綫光譜上依波長仔細區分，共有3種紫外綫：

  • 紫外綫A（UVA）：照射到地球表面上的紫外綫大部分屬於這一類，它能穿透皮膚，造成皮膚老化，表面出現皺紋和斑點。
  • 紫外綫B（UVB）：會破壞皮膚的DNA導致曬傷，還可能會引發皮膚癌。但最近的研究顯示，紫外綫A也有可能導致癌變。在皮膚上塗防曬乳能起到阻擋紫外綫A和紫外綫B的作用。
  • 紫外綫C（UVC）：UVC的波長更短、更危險，能夠殺死人體和病毒分子的基因物質。幸好我們不會被紫外綫C照射到，因為地球有臭氧層把UVC阻隔在外。

UVC對新型冠狀病毒會產生何種作用，目前還沒有進行任何研究，但過去的研究顯示，UVC能用來對付其他種類的冠狀病毒，例如沙士病毒。UVC的輻射會破壞病毒分子的基因物質，令它無法繼續增生。

不能忽視的UVC危險

如此看來，UVC像在抗疫中起着消毒的重要一環，但其實照射UVC有一定程度的危險。Dan Arnold說：「UVC非常危險，人體不能暴露在UVC之下。照UVB要好幾個小時才會曬傷，但UVC只要數秒鐘就能造成傷害。大家都試過，肉眼直視太陽的刺痛感，UVC的威力是直射太陽10倍，如果眼睛暴露在UVC下，後果不堪設想。」

使用UVC需要專門器材和訓練，世界衛生組織已經發出嚴重警告，千萬不要使用UVC來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。

最近，科學家發現一種新的UVC-遠紫外綫C（Far-UVC），能殺死病毒和細菌，但對人體卻沒有那麼危險。遠紫外綫C波長比一般UVC更短，但實驗顯示它並不會破壞人體皮膚細胞的DNA，惟目前仍需進行更多研究來確定它的安全。不過，遠紫外綫C的殺菌消毒能力也比較弱，因為光綫無法照到極微細的細菌和病毒。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康

曬太陽能否殺菌？

直接曝曬在太陽之下能消毒嗎？簡單來說是有可能，但實際上很難做到。

一些發展中國家已經使用陽光來消毒水，世衛也建議這麼做。此外，照射陽光也能消毒物體表面，但問題是我們不知道需要照射多久時間。以沙士病毒為例，照射陽光15分鐘對病毒的傳染性不起任何作用。

沒有人確切知道曬多久的太陽能把新冠病毒殺死，除了時間之外還有其他變數，例如在哪裏曬太陽、哪個季節、甚麼時間曬太陽等，因此曬太陽消毒並不是可靠的辦法。而且曬太陽會破壞人體皮膚，過度曝曬更會增加皮膚癌的風險。

作者：周美好
責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：BBC：紫外綫能殺死新冠病毒嗎？

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