受惠救市政策　 收息首選投資級債券

過去一個月，我們見證市場出現各個歷史升跌。從投資角度而言，當中最備受關注的莫過於各央行如何利用不同措施，令一度動盪的市場重現曙光。有一類資產，除非公司有信貸事件（例如宣布破產），否則便需受到法律約束持續派息，就是傳統投資級債券。

美聯儲救市刺激債市

上月底聯儲局公布「無限量寬、定向紓困」兩大政策同時，更擴大資產購買範圍至投資級企業債券。消息一出，讓美國投資級債券在兩周內反彈16%。當然，萬丈光芒能否長遠持續仍有待觀察，更重要的，是今後救市措施會否再進一步擴大至亞洲美元投資級債券市場（總值約1.2萬億美元）。我認為，隨着央行帶頭購買投資級債券，尤其是優質債券（A或以上級別）將有望能受惠於央行未來措施。

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亞洲投資級債收益吸引

去年中國債市的違約潮一度引發市場憂慮，但從發行人的基本面及主要信貸指標上看，亞洲投資級債券的質素在過去十年間確實有所提升，例如投資級企業債券的現金總負債比率從2013年的26%升至2019年的38%。同樣地，淨債務對EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）比率亦從2016年的2.0倍降至2019年的1.3倍。

其次，亞洲投資級債的信貸利差現正處於繼金融海嘯及歐債危機後的歷史高位。換句話說，旨在穩健收息的投資者們大可利用當前息差，以相對便宜的價格部署於亞洲投資級債。根據瑞信預測，2021年全球經濟將呈現V形的急劇復甦，為亞洲投資級債券價帶來升值潛力。

基於以上的反彈預測，有意入手亞洲投資級債的投資者，可根據左圖表來預測未來12個月的總回報率：以目前亞洲投資級債的平均收益率3.5%來計，隨着避險資金流出令美國國債價格回落，當5年期國債的收益率上升約50個基點，而投資級債的息差亦收窄到75至100個基點時，便可達到約5%的總回報。

【原文︰收息首選：投資級債券】（收費文章）

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