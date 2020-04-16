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【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧

理財學堂 17:51 2020/04/16

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【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧

新冠肺炎疫情蔓延全球，人人抗疫，但個人財務如何同步抗「逆」？美國專欄作家尼古拉斯‧科爾（Nicolas Cole）在英國求職網站Ladders分享，在疫情期間應保持的5個理財心態。

【延伸閱讀】疫情期間失業 5個步驟自救

1. 儲蓄多寡遠比收入來得重要

不少人會介懷自己賺的錢比別人少，其實儲蓄的多寡遠比收入來得重要。

尼古拉斯舉例指，很多人每年賺250,000美元，每年儲5,000美元。他們過着美好的生活，但是也將自己置身於不必要的危機當中。而有部分人年收入80,000美元，但每年儲20,000美元，他們過着簡約的生活，長遠來說是為成功做足準備。他建議大家像後者一樣生活。收入增長的同時，亦要增加儲蓄的金額。

2. 不要低估現金的價值

當尼古拉斯第一次出糧時，他把所有金錢都投放在股票市場，因為他希望透過複息效應，令自己的財富有所增加，在理論層面上是一個不錯的方法。直至他打算辭去朝九晚五的工作並成為一個企業家，他突然發現，將金錢投放在股票市場，需承受不必要的風險。如果明天股市大跌，將嚴重影響他所建立的安全網。而儲蓄可以為你在投資及生活之間取得平衡。

曾有導師告訴他一個經驗法則，要準備至少3個月的生活費以備不時之需，而他更建議大家可預備6到12個月的生活費。

3. 為最壞情況作好準備

正如現在所經歷的情況，尼古拉斯堅持儲蓄的原因之一是希望能度過另一場經濟衰退。 

當你處於20多歲，無論你賺多少錢，都應該把薪水存起來。剛開始儲蓄時，金額看似微不足道，但你必須不斷謹記「積少成多」的重要性。

【延伸閱讀】【失業點算】不幸失業　對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）

4. 努力增加不同收入來源

在現今世代，為自己開拓多個收入來源是非常重要。以尼古拉斯為例，除了在自己創立的公司領取薪水外，亦有出版書籍以及於報章、網上平台撰文，以增加不同的收入來源。他建議，大家可為自己建立大概7個收入來源，即使其中一個收入下降，亦可以靠其他收入保持正常生活。

5. 多與審慎理財的人相處

當你在20多歲的時候，沒有太多額外金錢可以用作儲蓄或投資，這意味你應該充分利用現有的資產，以獲取最大的回報。如果身邊的朋友都是「大花筒」，很大機會影響你的理財習慣，反之亦然，如果身邊的朋友都是審慎理財的人，可從中學習他們的理財方式及習慣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 疫市理財

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