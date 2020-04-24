【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）

新冠肺炎全球大流行的陰霾下，美股於上月4度跌至熔斷，市場憂慮疫情發展將引發環球股災。前財經主播顧芷筠（Debby）在逾17年的財經新聞工作生涯中，曾在2008年金融海嘯期間赴美採訪，親身見證過股海風浪，她如何看待今次新冠肺炎疫情下的投資市場？

【延伸閱讀】【名人理財】疫市轉職自由工作者 前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶

為看懂股市投資 初嘗短炒蝕兩三個月糧

投身工作初期，Debby坦言當時的理財觀念薄弱，儲蓄不多又不諳投資，一度成為「月光族」。為能看懂股市走勢，她在股評人的推薦下用數千元買入一隻細價股，數月內曾錄得幾倍升幅，便雄心壯志地「加碼」投資，惟該股票價格逐漸回落，多次炒賣後，以本金計算，她在年內損失相等於當時兩至三個月薪金，即約數萬元。

損手離場後，她深切體會短炒難以獲利，遂跟隨行內專家的建議，轉為長綫投資。該名專家建議，投資股票應集中觀察幾隻股票，便會熟悉其價格走勢，長時間就能看準買入時機，並衡量該股份是否值得長期持有。

見慣股市風浪 視股災為分注買入良機

在擔任財經記者的17年生涯裏，Debby見慣股市的風浪，更在金融海嘯期間以20元水平的價位買入領展 （00823） （前稱領匯），到升至60元的水平沽出，連同收息獲利幾倍。今次疫情下環球股市紛現股災，她直言，應要汲取金融海嘯的教訓，分注買入優質股。縱然曾在金融海嘯低吸領展，但她卻認為當時的自己被市場恐慌情緒影響，錯失了不少投資良機，將把握今次機會是分注低吸。

在疫市下，她看好新經濟股的前景，特別是美團 （03690） ，因其經濟模式獨特，雖在今年第一季錄得虧損，但仍看好其今年內的業績增長，認為值得在低位吸納。此外，她亦會買入部分收息股，如置富產業信託 （00778） 及滙豐 （00005） ，雖然滙豐宣布年內不派息，但她仍會緊守「長揸」的策略。股市波動下，黃金成了避險的熱門選擇，她亦會買入黃金ETF，如SPDR GOLD TRUST （02840） ，一年回報已有約2成。

【延伸閱讀】疫市尋寶！值得收集的低中高風險股份之選

供樓當儲錢 投資柬埔寨物業

除了投資股市外，Debby在金融海嘯後亦在家人協助下買樓「上車」，當時工作收入不高，將近一半的收入均用作供樓，她笑言，將供樓視作儲蓄，亦能「阻止」她在股市中短炒。該物業在買入後3年內升值4成，其後換樓搬至更大的單位自住，結婚後再度換樓，夫婦二人一齊供，分擔供樓的壓力。

與此同時，她亦有投資海外物業，尤其看好新興市場。受中美貿易戰影響，不少廠家由中國轉移到東南亞，如越南、泰國及柬埔寨等。在朋友的介紹下，她曾親身飛往柬埔寨視察當地物業市場，她認為，現時當地物業雖不如越南及泰國等地熱門，但由於當地部分地區仍在開發，而且採用美元作貨幣，毋須擔心滙率風險。她看好當地物業的升值潛力，已持有1個物業作投資。

記者：李瑩

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https：//bit.ly/39VrHSC