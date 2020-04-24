  • 18°C
香港時間 : 2020424日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）

理財學堂 18:19 2020/04/24

分享：

新冠肺炎全球大流行的陰霾下，美股於上月4度跌至熔斷，市場憂慮疫情發展將引發環球股災。前財經主播顧芷筠（Debby）在逾17年的財經新聞工作生涯中，曾在2008年金融海嘯期間赴美採訪，親身見證過股海風浪，她如何看待今次新冠肺炎疫情下的投資市場？

【延伸閱讀】【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶

為看懂股市投資 初嘗短炒蝕兩三個月糧 

投身工作初期，Debby坦言當時的理財觀念薄弱，儲蓄不多又不諳投資，一度成為「月光族」。為能看懂股市走勢，她在股評人的推薦下用數千元買入一隻細價股，數月內曾錄得幾倍升幅，便雄心壯志地「加碼」投資，惟該股票價格逐漸回落，多次炒賣後，以本金計算，她在年內損失相等於當時兩至三個月薪金，即約數萬元。

損手離場後，她深切體會短炒難以獲利，遂跟隨行內專家的建議，轉為長綫投資。該名專家建議，投資股票應集中觀察幾隻股票，便會熟悉其價格走勢，長時間就能看準買入時機，並衡量該股份是否值得長期持有。

見慣股市風浪  視股災為分注買入良機

在擔任財經記者的17年生涯裏，Debby見慣股市的風浪，更在金融海嘯期間以20元水平的價位買入領展 （00823） （前稱領匯），到升至60元的水平沽出，連同收息獲利幾倍。今次疫情下環球股市紛現股災，她直言，應要汲取金融海嘯的教訓，分注買入優質股。縱然曾在金融海嘯低吸領展，但她卻認為當時的自己被市場恐慌情緒影響，錯失了不少投資良機，將把握今次機會是分注低吸。

在疫市下，她看好新經濟股的前景，特別是美團 （03690） ，因其經濟模式獨特，雖在今年第一季錄得虧損，但仍看好其今年內的業績增長，認為值得在低位吸納。此外，她亦會買入部分收息股，如置富產業信託 （00778） 及滙豐 （00005） ，雖然滙豐宣布年內不派息，但她仍會緊守「長揸」的策略。股市波動下，黃金成了避險的熱門選擇，她亦會買入黃金ETF，如SPDR GOLD TRUST （02840）  ，一年回報已有約2成。

【延伸閱讀】疫市尋寶！值得收集的低中高風險股份之選

供樓當儲錢  投資柬埔寨物業

除了投資股市外，Debby在金融海嘯後亦在家人協助下買樓「上車」，當時工作收入不高，將近一半的收入均用作供樓，她笑言，將供樓視作儲蓄，亦能「阻止」她在股市中短炒。該物業在買入後3年內升值4成，其後換樓搬至更大的單位自住，結婚後再度換樓，夫婦二人一齊供，分擔供樓的壓力。

與此同時，她亦有投資海外物業，尤其看好新興市場。受中美貿易戰影響，不少廠家由中國轉移到東南亞，如越南、泰國及柬埔寨等。在朋友的介紹下，她曾親身飛往柬埔寨視察當地物業市場，她認為，現時當地物業雖不如越南及泰國等地熱門，但由於當地部分地區仍在開發，而且採用美元作貨幣，毋須擔心滙率風險。她看好當地物業的升值潛力，已持有1個物業作投資。

記者：李瑩

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https：//bit.ly/39VrHSC

欄名 : 名人理財

相關文章

【疫市理財】疫情或催生「超級儲蓄世代」 不再奢望可提早退休？
2020/04/06
【疫市理財】疫情或催生「超級儲蓄世代」 不再奢望可提早退休？
「疫市」招聘　5大受惠疫情行業
2020/04/07
「疫市」招聘　5大受惠疫情行業
【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧
2020/04/16
【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧
【疫市賺錢】二手物品有價有市 疫境執屋都能賺應急錢？
2020/04/19
【疫市賺錢】二手物品有價有市 疫境執屋都能賺應急錢？

最新專欄文章 更多

【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
今日
【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
疫情 收息股 儲蓄 置富產業信託（00778） 滙豐控股（00005） 柬埔寨 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶

下一篇文章

財經術語知多啲　「Tina」「FOMO」咩意思？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

書本濕水變皺唔使買過本新！ 日本網民用簡單3招即還原重生
書本濕水變皺唔使買過本新！ 日本網民用簡單3招即還原重生
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
【原油ETF】港股、美股原油ETF逐隻睇 美股更有槓桿及反向產品
【原油ETF】港股、美股原油ETF逐隻睇 美股更有槓桿及反向產品
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬