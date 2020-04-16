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【定期存款】中小行現港元定存減息潮 1年存息狠削0.55厘

收息攻略 17:14 2020/04/16

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慣常以超高息搶存的大眾財務，竟狠削一年存息至兩厘不保，低見1.8厘。

追息族傳來噩耗，中小行鬥劈港元定期存款息率，今天（4月16日）交銀香港全面減短中長息，包括把3個月年息下調0.1厘，新息率至2.28厘，本來這中資行是本周唯一逆市一面倒「獨加」的業界，如今已敵不過降息的潮流。專家預計港元定存息的跌勢未止。至於素來勇於搶存的大眾財務，昨天（15日）竟狠削一年定存息，由原本的2.35厘，急劈0.55厘後，連兩厘息也不保，新息率僅得1.8厘。

以大眾財務港元定存的入場費50萬元計，避險族於周初開立一年定存，原以為可穩袋逾萬元、實數是賺取11,750元利息。如今大幅降息後，好息族只能收息9,000元，變相於3日內少袋2,750元。

大眾財務剛於上周四（9日）才調升港元一年22定存息0.1厘至2.35厘，尚幸大眾財務的半年息暫保持2.35厘，高踞同期的「高息王」。

至於3個月年息，工銀亞洲的4.2厘，位列榜首暫未受廣泛挑戰。

分析指，全球新型冠狀病毒疫情仍未見盡頭，本港的零售及經濟又陷疲弱，港銀亦忙於抗疫而非鬥搶息。奈何在亂市下散戶愛股、滙豐（00005）又陷零股息，近日更備受新加坡興隆集團的貸款打擊，連累股價在40元得而復失，追息族須為閒資急覓好出路。專家提醒，老本靠食息的防守族，宜趁高息仍在先鎖定特惠息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

新冠肺炎疫情 新加坡 滙豐控股（00005） 大眾財務 港元定期存款 定期存款

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