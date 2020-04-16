▲ 【原油ETF】港股、美股原油ETF逐隻睇 美股更有槓桿及反向產品

在沙特阿拉伯和俄羅斯的原油價格戰下，油價大為波動，不少投資者期望從中捕捉投資機會。想投資原油，較簡單方法是從ETF入手。香港上市的原油ETF有兩隻，持有美股戶口的投資者，亦可在美國交易所選擇香港市場沒有的槓桿及反向產品。

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香港上市原油ETF有兩隻

在本港上市的原油ETF有兩隻，分別為F三星原油 （03175） 及FGX原油 （03097） ，兩隻ETF分別追縱標普高盛原油額外回報指數和標普高盛原油增強額外回報指數，同樣投資於原油期貨以達成投資目標。

ETF F三星原油 （03175） FGX原油 （03097） 資產規模 28.97億港元 1.54億港元 開支比率 1.48% 0.99% 今日（16日）收市價 4.34港元 2.03港元 年初至今日表現 -66.3% -58.66%

*資料來源︰彭博

【延伸閱讀】原油ETF 香港上市有呢兩隻

美股原油ETF有槓桿產品選擇

持有美股戶口的投資者，亦可以選擇美股市場，其中更有香港市場沒有的槓桿及反向槓桿產品。

在多隻美國上市的原油ETF中，資產規模最大的是United States Oil Fund（美：USO），透過投資紐約商品期貨交易所的WTI原油期貨合約，以追蹤油價現貨價格。至於追蹤布蘭特原油的有United States Brent Oil Fund（美：BNO），透過美國洲際期貨交易所的原油期貨合約，追蹤布蘭特原油的現貨價格，但資產規模不及USO。

槓桿產品方面，ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil（美：UCO）是2倍槓桿看升WTI原油期貨的ETF；而看淡油價的，就有ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil（美：SCO），2倍槓桿看跌WTI原油期貨。

但要留意的是，槓桿及反向槓桿產品較適宜用作短綫，在油價波動期間，長期持有槓桿及反向槓桿產品會因複合效應影響投資回報，未必一定跟足所追蹤產品的表現。詳情可瀏覽此文章。

ETF United States Oil Fund（美：USO） United States Brent Oil Fund（美：BNO） ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil（美：UCO） ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil（美：SCO） 資產規模 34.97億美元 1.75億美元 8.51億美元 1.43億美元 開支比率 0.72% 0.9% 0.95% 0.95% 4月15日收市價 4.43美元 8.5美元 1.67美元 30.11美元 年初至4月15日表現 -65.42% -59.23% -91.84% 147.82%

*資料來源︰彭博

責任編輯︰陳啟昌

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