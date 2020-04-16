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【新冠肺炎】疫情帶動網購銷情　邊款防疫產品銷量大增600%？

消費錦囊 13:56 2020/04/16

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【新冠肺炎】疫情帶動網購銷情　邊款產品銷量大增600%？

新冠肺炎疫情全球大流行，多個國家先後宣布實施封城措施，不能出外購物，大家有否多了網購 ？美國有研究機構近日發布報告，統計100項疫情以來銷量升幅最多及跌幅最大的產品。有商品的銷量大增逾600%，到底有哪些商品於今次疫情中銷量大增？

【延伸閱讀】【消委會】去年超市貨品食米加價最多 搶購潮下有食米漲價1成

即棄手套銷量飆 廁紙榜上有名

美國電子商貿研究機構Stackline早前發表報告，將今年3月的網購產品的銷量與去年同期的銷量比較，分別列出100項「銷量升幅最多」及「銷量跌幅最大」的網購產品。受疫情影響，防疫用品的銷量大增，即棄手套銷量大升670%冠榜首，清潔用品銷量亦有所上升；在香港、日本一度出現搶購潮的廁紙，在美網上銷量亦增加264％。

不少公司容許員工在家工作（Work from home），亦帶動電子產品的銷情，電腦螢幕的銷量大增172%、鍵盤及滑鼠的銷量亦增加80%。然而，公事包及男士正裝的銷量按年有所下降。

【延伸閱讀】【復活節2020】宅在家都可以自我增值 4大免費網上學習平台

無得去旅行 行李篋銷量跌

隨着體育館和健身室關閉，家庭健身用品（如舉重訓練設備、健身配件和瑜伽設備）的銷量激增。不過，很多戶外運動用品（如棒球、高爾夫球）的銷量則有所減少。

受疫情影響，多國封關或實施入境限制，很多人旅行計劃大亂陣腳，旅遊相關的產品需求亦下降，如行李箱、泳衣等的銷情亦顯著減少。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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