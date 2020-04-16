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【定期存款】人民幣定存息7天享8.8厘 留意周五中國經濟數據

收息攻略 12:52 2020/04/16

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人民幣定期存款息率減息潮不斷，4月開局至今累計已有10行減存息，當中招商永隆撤回冠全城的15厘息計劃；專家預計存息續朝下降軌，當中又以短存的下調壓力更大。

經一輪的減息浪潮後，市面的「高息王」由富邦替上，存7天享8.8厘，入場費是等值10萬港元，一個月存期同樣是富邦居首，存等值10萬港元有4.8厘。而一年長息以工銀亞洲的2.4厘居首，入場費是50萬元人民幣。

內地周五公布首季經濟數據

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文說，周五（17日）內地公布首季經濟數據，有業界更作最壞打算，料呈有紀錄以來的最差，負增長或近一成；市場憧憬內地再加碼放水，除了長假前已公布定向降準，今天正式生效外，且料再順勢下調中期借貸便利操作（MLF）0.1厘；及至下周一（20日）減貸款市場報價利率（LPR），令拆息續轉跌，港銀暫毋須逆市鬥盲目加息。

工銀國際分析師邱志承亦指，自從內地於上周二（7日）自12年以來首次下調超額存款準備金率後，已加速人幣利率下行，更明顯壓低短息。再者，美元荒紓緩後，包括人幣等非美貨幣亦相應升值。

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

新冠肺炎疫情 中國 MLF 經濟 LPR 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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【定期存款】東亞半年港元定存享兩厘息 進場只須50萬新錢
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