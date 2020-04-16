▲ 【投連險】用投資相連保險投資基金 額外收費會逐漸蠶食回報？

新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）全球大流行，在剛過去的3月份，疫情觸發環球冧市，美股更經歷4度熔斷。按現時市況及社交隔離措施，投資相連保險（簡稱投連險或ILAS）的銷售自然受到影響。但回想起早兩年前，投連險以每月派息基金之名，吸引了不少人投保。現在環球局勢動盪，基金不能獨善其身，但透過投連險投資的基金，比起以其他平台買入基金，前者的表現會否叫人更加慘不忍睹？

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本文將透過早前熱賣的「宏利智富安聯收益及增長基金 （支付派發）」（下簡稱「宏利智富安聯」），解釋投連險的「額外收費」怎樣蠶食基金的回報。

以投連險投資基金資產淨值差一大截

何謂投連險投資基金？投資者可透過不同的平台投資基金，如基金市場、銀行，而保險公司的投連險產品亦是其中一個平台。不過，買投連壽險有別於投資基金，前者表示你購買壽險保單，而非其相關資產。此外，於不同平台投資基金，均涉及收費，而值得大家留意的是，透過保險公司的投連險投資基金，投保人需支付「額外收費」予保險公司。在投連險產品提供的基金選擇中，有部分是影子基金，與市場上另一個基金聯繫，就如早前大賣的「宏利智富安聯」，其連繫基金（underlying fund）便是「安聯收益及增長基金 （支付派發）」（下簡稱「安聯」）。下圖顯示由2016年7月至2020年3月3年多時間，「宏利智富安聯」及「安聯」基金資產淨值（NAV）的走勢。

「宏利智富安聯」於2016年6月30日成立，所以我們選以2016年7月5日開始比較。「宏利智富安聯」及「安聯」的基金單位價（Unit price）並不相同，前者的基金價格為每單位1美元，後者則是每單位8.82美元。為了讓兩個基金置於同一基綫上，我們會將「安聯」的基金價格標準化（Normalized）於1美元（相當於0.11單位）。

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保險公司收取的額外收費 蠶食基金的回報

為甚麼以投連險投資的基金會賺少一點？其實，投連險一直被人詬病的是，保險公司收取高昂的「額外收費」。雖然近年銷售的投連險產品，已不收取大額的前期收費，但保險公司仍會每年收取約干百分比的行政費、管理費、維持費等。這些「額外收費」的百分比聽起來不高，但長遠仍會蠶食投連險的基金回報，尤其在低息環境中，大家不能小覷每年幾個百分比。

如果想了解保連險產品的「額外收費」，大家就要閱讀投連險的「產品資料概要」，只要透過證監會網站，於「投資產品名單」搜尋投連險產品，即可下載有關的銷售文件。再以「宏利智富安聯」為例，保險公司會每年收取帳戶維持費及管理費，達資產淨值（NAV）的1.7%至3.3%，並反映在基金的單位價格內。

以投連險買基金回報較在基金市場買少

之前，不少人為求高息投保投連險的基金，當我們討論基金的回報表現時，除了看NAV外，當然要留意基金的派息情況。我們再次比較以投連險投資「宏利智富安聯」及於基金市場買入「安聯」，假設於2016年7月5日投保10,000美元，截至2020年3月31日，兩個基金都出現蝕價情況（NAV低於投資金額），但在3年多時間內，投資者都獲派息（或分紅），與NAV加起來尚且稍高於當初的投資金額。從淨回報（資產淨值變動+總派息）看，「宏利智富安聯」依然比「安聯」的少670美元，低42.5%。詳見下表：

最近，滙豐宣布取消派發2019年度的末期息，年底前亦不會再派息，股價曾一度急挫。收息向來是不少香港投資者關心的議題，可見高息基金依然有市場。筆者無意針對買賣基金，或評論個別基金的好壞，但重點是，投資基金不能不看收費。對於追求賺息的小市民，若真的轉場派息基金，究竟哪個平台的收費更划算？投連險的額外收費，又有否睇清？

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：投資相連保險的額外收費 逐漸蠶食基金的回報】

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