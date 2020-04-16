Jollibee加盟foodpanda憑優惠碼即減50元 南記粉麵外賣自取買滿80元減10元

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Jollibee：加盟foodpanda優惠 憑優惠碼即減50元

Jollibee 快樂蜂現已加盟foodpanda，輸入優惠碼「NEWJOLLIBEE50」，訂購滿100元的新foodpanda客戶即可減50元。送餐範圍包括：中環、灣仔、北角、旺角、黃埔、尖沙咀、荃灣、葵芳及寶琳。此外，Jollibee 快樂蜂在foodpanda亦有買滿100元，全單享七折優惠！

2、香港仔南記粉麵：外賣自取買滿80元減10元

香港仔南記粉麵推出抗疫優惠，上午11:30後, 全單消費每滿80元，即減10元；下午5:30後, 指定粉麵$27（原價：$38），至少慳$11 - 「春卷魚片酸辣米線」或「春卷魚蛋酸辣米線」。優惠詳情可參閱：https://bit.ly/2wFU1ek

3. OK 便利店：憑Citi信用卡 以手機/感應式付款 買滿18元 即減5元

由2020年4月16日到5月6日，憑Citi信用卡以手機或感應式付款，單一交易淨額滿18元，即減5元。需於付款前主動向收銀員表明使用「Citi信用卡優惠」，每人每日可享優惠一次。

撰文：hket小編

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