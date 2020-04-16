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【退休金規劃】勿試圖捕捉入市時機！ 股災下的強積金應變部署

博客 11:44 2020/04/16

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強積金是香港每個打工仔都有的退休資產，在2020年首季，相信不少人的強積金普遍見紅，在資產配置上有甚麼可做及需要注意？

3月股債雙殺

從下表可見，在3月出現股債雙殺的局面，在眾多資產類別中，只有港元債券基金錄得正回報。由於債券基金波動性相對較股票低，具避險特質，兼且減息有利債券價格，所以表現較股票佳亦屬實理之中。環球債券基金於3月只錄得平均1.41%跌幅。

3月強積金表現差，而如果將時長拉至今年第一季整季看，基金類別的表現次序亦差不多，主要是因為短時期的跌幅太顯著，主導期內表現。當然這也是股災的特質，短時間內跌得極急，尤其美股更創下多個短時間跌幅最大紀錄。

投資忌高買低賣

有人或會問：「美股股災，應否將錢調去其他基金？」然而，大家要記着強積金的投資年期是以年計。就強積金投資來說，點做資產配置最重要是考慮以下幾點：

  • 個人投資目標及風險承受能力有沒有改變
  • 個人狀況，如年紀
  • 個人整體財務狀況變化資產類別的中長期走勢
  • 強積金計劃及服務狀況，如不同計劃合併或基金管理模式轉變
  • 基金回報及收費

因此，如果你的投資目標沒有改變的話，不用因為市況波動去修改強積金投資策略。

技術上來說，從高位下跌20%，就視為步入熊市，應遠離該股市；而從低位升20%，就進入牛市。可是若按這投資，道指在跌穿約23654點，應已要離場，但道指由3月23日的低位18213點，反彈已超20%，豈非又要追入？被股市牽住走去投資，妄圖捕捉入市時機，只會陷入高買低賣的大忌。

強積金着重資產配置

強積金投資實是做資產配置，如果較進取的可選股票基金，較穩健的就揀債券基金。實際操作上，很難有一個最好的比例，但大家可參考「100減自己歲數」的方程式。例如，你現時40歲，可六成投資股票，四成投資債券。

另外，如果認為市況波動會中期持續，即3個月至半年也會大幅震盪，可做技術性資產配置部署。一成至兩成股票資產調至債券基金，但不應超出這上限。至於每月新投入的資金就維持原本基金選擇投資。

同類基金表現參差

在挑選基金時，應細心看以下幾點：

  • 基金投資目標；
  • 基金投資行業分布。例如，即使同是香港股票基金，有些金融股比重較高，有些內需股比重較高；
  • 基金主要持股；
  • 短中長期回報。應要3、5、10年回報為主，從而了解基金不同時期表現。回報也要幾種，如年度化回報、年度回報及累積回報；
  • 與同類基金回報比；
  • 與同類基金收費比較。

以上資料在受託人網站及基金便覽可以找到，大家亦可以利用積金局的比較平台。

事實上，即同類型基金回報差異可很大。以香港股票基金為例，據理柏數據，單看3月回報，表現最佳是海通MPF退休金-海通香港特區基金-A，錄得7.5%跌幅；表現最差是永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A，錄得10.7%跌幅。然而，永明強積金香港股票基金的5年及10年回報均很出色，10年累積回報71.9%，排第一。因此，揀選基金時要小心評估，勿只看短期回報。

總結而言，波動市況老是常出現，強積金投資只要抱長綫目光，股市下跌反是未來理想回報的契機。

（節錄）

【全文︰全球股災下的強積金投資攻略】（收費文章）

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「疫」市強積金應對策略大解構
立即報名：https：//bit.ly/2REBLZO

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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