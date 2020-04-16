疫情加快職場轉型 打工仔須自我增值保飯碗

受新冠肺炎疫情影響，本港失業率持續上升，僱員再培訓局已提供免費培訓計劃協助失業人士。疫情對各地職場影響深遠，打工仔需自我增值，迎接未來職場改變。

僱員再培訓局推免費培訓課程

僱員再培訓局的「特別．愛增值計劃」最早在去年推出，專門為失業或就業不足人士提供約2至3個月的免費培訓，出席率達8成可獲特別津貼。局方表示，計劃下的66項課程涵蓋建造及裝修、社會服務、健康護理、資訊及通訊科技等多個範疇，當中以醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書課程最受歡迎。

另外，港人亦可透過人才發展計劃、中高齡就業計劃等，獲政府津貼接受再培訓。但再培訓後成功投身職場的機率，除靠個人努力更忌「入錯行」，如不少人青睞的包餅製作員、咖啡調製員等再培訓課程，修畢後短期內恐較不吃香。

後疫情職業轉型加快 工作或被科技取代

實際上，曾有報道指港府未有認真查核學員就業情況，不少人亦未能長期在新職位中留任，因此短期內除了接受再培訓，或考慮打散工、送外賣賺取應急錢度過逆境。

據美國東北大學教授Sean Gallagher，疫情致使職場轉型的步伐加快，各行各業都趨向自動化及多種替代人力資源的技術，包括機器學習及人工智能，過往數據亦顯示企業大幅裁員後，這些工作一般都會被科技取代。是故終身學習、尤其是針對智能科技未能替代的範疇，變得更為關鍵。

各地都以再培訓計劃應對失業潮，更針對最急需人手的行業作再培訓，例如瑞典索菲亞赫美大學（Sophiahemmet Hogskola）為被解僱的空中服務員及酒店職員提供再培訓，以便將來投身醫院及護理院從事輔助醫療工種。

美國網上學習平台Udacity更為當地因疫情而失業的人士，免費提供約4至6個月的科技培訓。平台表示，希望學員等待重投職場、或職位完全消失之時，對推動數碼轉型的行業有足夠接觸及認知，其課程涵蓋人工智能、機器學習、數碼營銷、數據分析、雲端運算等範疇。

外國有企業 助員工尋「後路」

外國亦有企業主動為員工尋求「後路」，例如Amazon去年宣布，將在未來6年內斥資7億美元推再培訓計劃「Upskilling 2025」及「Amazon Apprenticeship」，重新培訓其三分一的美國員工，以抗衡自動化及新科技帶來的影響，包括將倉務員再培訓為電腦技術部人員、及將非技術員工培訓成軟件工程師。

疫情導致職場轉型加快，遙距及科技成未來新趨勢勢不可擋，港人即使保住飯碗，亦應裝備好自己面對未來大變動。

【原文︰疫情影響職場 自我增值保飯碗】

======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC