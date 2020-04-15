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政府今年請逾萬名公務員 投考公務員CRE及基本法測試明日接受申請

職場 18:02 2020/04/15

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政府宣布將於2020/21年度招聘逾一萬名公務員，以填補退休空缺和預算案中新增約6,000個職位，當中包括學位或專業程度公務員職位。而報考學位或專業程度公務員職位的綜合招聘考試（CRE）及基本法測試明日（16日）起開始接受報名，截止申請日期是4月29日。考試暫定於6月6日及13日，或如有需要於6月內的其他日期在香港舉行。

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2019/20學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及基本法測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或基本法測試試卷。

此外，政府會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。基本法測試的成績會用作評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。

申請辦法

可透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書（CSB31（3/2020））報考，申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心索取。截止時間為4月29日下午5時前。

相關參考試題可參考公務員事務局網頁

考試設防疫措施

政府會在試場採取預防措施，以保障考生和監考人員的健康，包括在試場入口設置體溫監察站，要求所有考生和監考人員在試場內戴上口罩，以及擴闊考生座位之間距離等。如有需要，考試會分多日舉行，以減少每日在試場的考生人數及確保考生之間的社交距離。

公務員事務局會因應新冠肺炎疫情發展，在有需要的情況下對CRE及基本法測試作新安排，並在網頁公布，發言人提醒有意參加考試人士應留意最新公布。

 

責任編輯︰陳啟昌

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