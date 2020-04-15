疫情期間失業 5個步驟自救

▲ 疫情期間失業 5個財務步驟自救

受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐影響，經濟前景未明，若於此時被裁員，生計大受影響，難免感到徬徨。CNBC建議失業時可採取以下5步應對，以解燃眉之急。

1. 申請失業援助

若果你突然被解僱，失去了最大的收入來源，不要害怕去申請公共援助紓困。為應對今次疫情，由港府推出的第二輪防疫抗疫基金中，其中是放寬綜援的資產上限一倍，為期半年。至於綜援之外的援助津貼，可瀏覽這篇文章。

【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包

2. 重新調整預算

你需要寫下每月的支出，甚至最好詳列每個細項，並減少不必要的支出，例如中止訂閱服務、付費會員服務等。另外，亦可考慮盡量減少網購及多留家煮食，節省開支。

3. 審視醫療保險

如果你沒有投保個人醫療保險，只是依靠公司醫院保險，在疫情期間失業將會出現保險真空期。如果不幸感染新冠肺炎，或會涉及巨大醫療開支，有保險公司為非客戶提供免費新冠肺炎特別醫療保障，登記成功後就可以享有免費醫療保障。

假若本身已有醫療保險保單，但因失業未能依時繳交保費，有些保險公司會提供失業延繳保障，只要投保人在限期內繳交保費，保單就會繼續生效。

【肺炎疫情】新型肺炎保險理賠一覽 住院現金保障最高5000元（不斷更新）

【延延閱讀】失業可以遲交保費？

4. 找兼職幫補

經濟差時找全職工作並不容易，因此在找工作的同時要做兼職另拓收入，可嘗試一下做家庭補習或做外賣應用程式平台的外賣員，有專業技能的人士亦可以接freelance工作，拓闊收入來源。

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5. 尋找緊急資金

最後，若真的有一筆大額緊急開支，個人借貸或信用卡貸款是最後手段，但緊記不要依賴貸款作為生活開支，並且要制定還款計劃，準時還款。借錢前記得要貨比三家，選擇實際年利率（APR）最低的借貸計劃。

並忠告各位：「借定唔借，還得到先好借。」

責任編輯︰陳啟昌

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