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【消委會】去年超市貨品食米加價最多 搶購潮下有食米漲價1成

消費錦囊 16:17 2020/04/15

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【消委會】去年超市貨品食米加價最多 搶購潮下部份食米漲價1成 -

新冠肺炎疫情下，本港一度出現搶購食米潮、廁紙潮。消委會調查本港3間大型連鎖超市，230項較受歡迎貨品於2018至2019年的總平均售價上升0.6%，當中食米價格的平均加幅最大，高達8.5%；在搶購潮下，今年2月有3款食米平均售價按月上升1成。

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食米價格升幅最高 啤酒年跌5.6%

消委會調查華潤萬家、百佳和惠康以及其附屬品牌的超級市場，涵蓋230項較受歡迎的貨品由2018年1月至2019年12月的平均售價，並分成12大類、50組貨品，去年整體貨品價格平均升0.6%，當中約60%即27組貨品的總平均售價上升。

其中以「雜糧／調味」及「糧油食品」類別的總平均售價錄得的升幅最高，分別升3.3%及3.2%，當中加幅較大貨品包括「食米」及「急凍食品」，升幅分別達8.5%及6.7%。調查亦發現，有21組貨品去年售價下跌，跌幅由0.1%至5.6%不等，跌幅較大的為「啤酒」，其次為「無汽飲品」，跌價5.3%。

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2月搶米潮 較1月貴近1成

因應新冠肺炎疫情，市面曾出現搶購食米情況。消委會比較了今年1至2月網上商店的食米價格，7款食米的平均售價均輕微上升，當中3款的食米貨品平均售價更分別上升1成，呼籲進口商及零售商穩定供應及價格。

食米應買則買 切勿囤積

消委會總幹事黃鳳嫺指，網上在2月初出現傳言，導致市民開始搶購食米或紙巾。她表示，搶購潮出現前，產品的價格及供應一直穩定，但之後價格突然升約1成，超市亦較少推出優惠。她再次呼籲市民切勿囤貨，指香港採購能力非常之高，「點都會買到啲貨返嚟」。她強調，囤積食米存在風險，包括會造成價格上升、囤放時間過長致過期等，呼籲市民因應需要購買，切勿囤積。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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