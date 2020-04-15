▲ 拆息可望回落

美國聯儲局3月突擊減息，令聯邦基金利率貼近歸零，但同期港元拆息反而一度上升，一眾供樓業主可能對全球進入減息時代幾乎全無感受。不過，上周長假期前金管局公佈停發200億元外匯基金票據，有機會會令銀行體系結餘上升、拆息下跌。

拆息不跌，有眾多原因，其中一個可能是銀行體系結總額偏低（相對於高峰期逾4,000億元水平，近日只有540億元）。金管局停發4輪共200億元的外滙基金票據，理論上會推高結餘至740億元水平。當銀行體系內的資金較充裕，應該有助於拆息回落。周二的一個月拆息報1.596，較假期前的1.626微跌，暫時似乎未見對消息有太大反應。但市場估計，在體系結餘上升之後，與香港業主供樓最相關的一個月拆息，有望回落至1.2厘水平以下。

以現時一般新造H按利率為H+1.24厘，鎖息為「大P(5.25厘)」減2.75厘計，近日的供樓利率實為2.5厘；如一個月拆息回至1.2厘水平，代表小業主的供樓利率可稍為回至2.44厘。以400萬樓按，還款期25年計，按息2.5厘時，月供為17,945元；如按息為2.44厘，月供為17,824元，每月供款減少了121元。幅度看似不大，但對供樓業主總算是好消息。

要留意的是，拆息偏高，另一個可能因素是前景不明，銀行對同業拆借更趨謹慎。此種取態，並不是監管機構放寬銀根可以完全處理。更重要的是，此種謹慎亦可能擴及一般貸款業務，當銀行對於客戶未來的還款能力有懷疑時，即使銀根較鬆動，也可能欠缺貸款意欲。

暫時而言，究竟金管局停發200億元外滙基金票據對市場有多大的幫助，仍有待觀察，如果稍後拆息有較明顯的回落，反映銀行之間的拆借維持正常，可算是好消息。否則，便可能反映銀行對前景判斷仍是未明，對貸款態度可能仍然保守。此種情況下，代表資金流動減慢，不論是整體經濟或樓市，緊日子都可能延續更長時間。