▲ 【消委會】首3個月逾760宗網購防疫用品投訴 有賣家收錢後刪帳戶失蹤（附網購貼士

新冠肺炎疫情肆虐，本港年初起出現防疫用品搶購潮，市面供不應求，不少市民經網購平台從海外訂購回港。消委會表示，在今年首三個月接獲逾760宗有關購買防疫用品投訴，當中涉及貨品延誤送貨及退款爭議，有市民付款訂購口罩後，賣家刪除社交平台賬戶及失蹤，最終需轉介警方調查。

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網購日本口罩 賣家收錢後失蹤

本港年初起出現「口罩荒」，不少市民轉至社交平台訂購口罩。消委會接獲投訴，李小姐在2月初急需口罩，發現社交平台有一則代購網站銷售日本口罩的帖文，賣方指一盒售價300元，2月中有貨，隨即提供已登記流動支付服務的QR Code予李小姐付款，她在一星期後再追問進度，對方曾回覆指最遲2月20日到貨，惟至2月下旬該社交平台專頁沒有再更新，也無法傳送訊息，其後賣家更刪除社交賬號，聯絡無門之下，她只好向消委會求助。

消委會跟進個案，由於李小姐沒有賣家其他資料，而且交易是經由流動支付予個人銀行帳戶，屬個人交易，消委會難以作出調停，消委會建議事主向執法部門舉報，事件最後同意轉介警方調查。



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發貨期一再延誤 退款需扣除手續費

消委會接獲另一個案，事主張先生在1月初看見社交平台專頁一則銷售口罩帖文，預計2月中至2月底到貨，故按指示登入C公司網站以信用卡購買6盒韓國口罩，合共468元。至2月初，該公司再發帖指韓國口罩預計2月中至2月底到港，若顧客不想等候可以在2月14日前填寫退款表格，如公司最終未能交付口罩，則於3月15日後扣除3%手續費後退回貨款。

張先生選擇繼續等候，未有申請退款。C公司在2月下旬再發帖解釋因應韓國當地口罩供應緊張，估計無法3月前抵港，會嘗試聯絡其他口罩供應商。張先生指，該公司亦未提供已向廠家訂購口罩記錄，取貨無期令人質疑。他認為，雖然公司事先說明會扣除手續費，但並非消費者主動取消交易，而是其無法按承諾交付貨品，若仍要承擔手續費損失做法不合理，遂向消委會表達不滿。

該公司回覆消委會強調，在1月中所發的銷售口罩帖文已說明退款需扣除3%手續費，並已交代韓國口罩退款安排，但張先生未於限期前提交表格，故其退款將於3月15日後陸續辦理。

消委會4大網購消費提醒：

1. 衡量各種付款方式的利弊

消委會指，選擇付款方式時應考慮其保障及安全性。透過已登記流動支付服務的QR Code或電話號碼雖然方便，但消費者未能確認其戶口是商戶或個人戶口。相反，經銀行轉賬則可知道收款號碼及賬戶名稱。而信用卡及一些付款平台設交易投訴及退款機制，消費者有機會就機制退款。

2. 留意商戶營商資料及參考評價

消委會指，消費者購買前應留意社交專頁有否提供商戶名稱、地址及聯絡方法，參考商戶以往的評價。如社交專頁開設的時間較短，而又不提供地址聯絡方法，只使用流動支付為付款方式，消費者要格外留神。

3. 謹慎考慮預購貨品的到貨時間

消委會指，消費者應考慮到預購產品實際到貨時間有機會受到運輸及清關影響，消費者要有心理準備等候需時，並因應需要而衡量是否選擇預購。

4. 留意條款細則 保存帖文截圖

消委會提醒，消費者留意商戶預購貨品的到貨日期，注意是否有手續費，以及其退款安排。有關交易的帖文應截圖保留，以備有需要時可作為憑據。

責任編輯：李瑩

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