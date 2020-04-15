【消毒用品】點揀消毒用品？消委會：6款消毒酒精含甲醇　酒精濃度愈高愈有效？（附名單）

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市面充斥不同種類的消毒用品，是否酒精濃度愈高的消毒用品，消毒效果愈好？消委會委託實驗所對市面24款消毒酒精樣本進行酒精成分測試，當中6個樣本含甲醇（Methanol），長期使用對人體可能構成風險，另有7成半的樣本酒精濃較聲稱的低。
另外，消委會亦發現消毒酒精的售價懸殊，每支由9元至98元，每毫升介乎0.04元至0.50元不等。
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6款消毒酒精樣本含甲醇
消委會指，6款消毒酒精樣本甲醇含量介乎0.007%至0.0336%，雖然此濃度不會引發急性中毒，但產品標示用途為消毒，市民在洗傷口時，酒精有機會直接進入血液；另有人利用這類消毒酒精自製搓手液，或用作日常家居清潔，攝入分量亦會提升。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。
6款消毒酒精樣本含甲醇
|產品名稱
|甲醇含量
|小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75%
|0.0305%
|護安身消毒火酒75%
|0.0185%
|浮來春75%酒精消毒液
|0.007%
|Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75%
|0.0292%
|SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant
|0.0321%
|免洗手酒精消毒噴霧75%
|0.0336%
資料來源：消委會
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酒精濃度高不代表更有效
測試中，24款消毒酒精樣中有22款消毒酒精標示酒精為75%、1款標示為70%，另有1款標示為95%。測試結果顯示，標示75%酒精樣本中，有16款乙醇及異丙醇含量不足75%，當中3款樣本的實際酒精含量少於70%，乙醇或異丙醇含量由62%至69.1%；而標示70%及95%的酒精樣本實際乙醇含量分別只有65.7%和89.3%。根據世衞指引，一般醫護使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或異丙醇才能有效殺死細菌和病毒，但酒精濃度太高亦不代表更有效。
勿以燃燒方式分辨酒精成分
網上有傳言指可用燃燒方式分辨甲醇、乙醇或異丙醇成分，消委會呼籲消費者不要嘗試。甲醇、乙醇或異丙醇均為非常易燃的有機溶液，燃燒有機會造成火警或引致嚴重燒傷。消委會亦提醒，在家居使用消毒酒精應遠離火警或有明火的地方，特別在使用酒精噴霧時要小心。如對消毒酒精成分有疑問，應立即停用，並向衞生防護中心及海關求助。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊