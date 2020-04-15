▲ 百佳加推長者日優惠 憑長者咭指定貨品買1送1 -

百佳表示，早於2013年開始推出「長者日」優惠，讓長者在逢星期三均可於所有香港百佳分店，以9折優惠價購買全線百佳自家品牌「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品。百佳表示，考慮到最近長者於疫情下的生活需要，將「長者日」的優惠內容擴大。由今日（15日）開始，長者於全綫百佳及旗下超市（GREAT Food Hall及CKC food le parc店舖除外）購物並出示「長者咭」，即可享有長者優惠。

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專屬周三購物優惠

每逢周三，長者均可繼續享受「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品9折購物優惠，品牌產品涵括必備食材及日常家居用品，照顧長者日常所需。

周三限定小禮品大贈送 （優惠期：4月15日、22日及29日）

一連三星期，長者逢周三於百佳店舖買滿150元，即可獲贈一份百佳為長者準備的精選貨品。

每周三精選產品買一送一 （優惠期：4月15至17日及22至24日）

百佳每周為長者悉心挑選8至9款常用食品、日用品及抗疫產品，逢星期三至星期五一連三天，長者憑「長者咭」於百佳購買同價同系列之指定產品，即可享用買一送一優惠。

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今日第一浪「長者日」優惠搶先預告：

撰文：李瑩

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