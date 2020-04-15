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【MPF】兼職員工要如何供強積金？

博客 11:25 2020/04/15

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【MPF】兼職員工要如何供強積金？

新型冠狀病毒疫情為本港以至全球帶來史無前例的挑戰，經濟環境隨之轉差，就業市場亦受到嚴重衝擊。即將進入職場的年輕人可能會擔心在這段時間會影響就業機會。有人力資源顧問建議年輕人可先做兼職以充實自己，然後等待機會找份合適的全職工作。當從事兼職工作的朋友，除了要留意薪酬待遇和工作時間等條件之外，亦不要忽略有關強積金（MPF）的安排。

【Slashie】你適合當斜槓族嗎？

連續受僱60日以上要供MPF

別以為只是做兼職工作，強積金就與你無關。事實上，除了獲豁免人士外，不論你每星期工作多少天或多少個小時，只要你介乎18至64歲，而連續受僱60日或以上，也受到強積金制度保障，你的僱主都必須安排你參加強積金計劃和作出供款，否則即屬違法。要注意，60日的僱用規則是指你與公司維持僱傭關係的時期，而非指自你受僱日期起計的工作日數。

舉例說，你今年6月1日至8月31日期間，受僱於一間時裝店，擔任售貨員。雖然你每星期只上班兩天，每次工作10小時，但由於你的受僱期多於60日，時裝店老闆仍要為你登記參與強積金計劃。如果這份兼職工的每月收入低於7,100元，雖然你毋須供款，但老闆也須為你供強積金，供款額為有關入息的5%。

另外，由於僱主毋須安排僱用期少於60日的僱員登記參加強積金計劃，因此僱主為新僱員作出的首次供款，應該是在僱員受僱第60日所在的公曆月後的第10日或之前。

假設員工的受僱首日是今年的6月5日，而受僱第60日是8月3日。由於8月3日屬於8月份的供款期，因此僱主應在緊接8月之後的下一個月的第10日或之前，亦即9月10日或之前為員工作出首次供款，一併作6、7及8月的三個月供款。

【退休規劃】自僱人士要「自保」　部署退休要咁做

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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