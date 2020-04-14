【定期存款】東亞半年港元定存享兩厘息 進場只須50萬新錢

▲ 東亞重推半年存息享兩厘，但要求指定理財戶以全新的50萬元新錢。

今天（4月14日）共有7間港銀出招，調整港元定期存款息率，當中包括集友及建行亞洲兩間中資行減存息；反觀一面倒逆市「獨加」的僅得交銀香港。但另有3行新推兩厘特惠息，分別為東亞 （00023） 、渣打及南商，而花旗則延長兩厘息。說回大行的最新動向，東亞重推半年存期享兩厘存息，起存額為50萬元的全新資金，且須指定理財戶。

至於渣打則新推透過流動理財應用程式，開立一個月到一年存息有優惠，最低入場費為3萬元，上限兩千萬元。舉1個月為例，年息為1.2厘。若以較多銀碼、如50萬元起存額，開立3個月存期有1.25厘。然而，渣打仍維持向大戶提供3個月有2.3厘的息率，但要求全新指定理財戶及新資金，且以800萬元封頂，專家預計短存將較具調整空間。

那邊廂，南洋商業銀行最新提供9個月及一年存息齊報2.1厘，進場門檻為100萬元，如以一年長息計， 靠追息過活者，當定存到期後，按理可穩賺2.1萬元利息，優惠至5月14日止。同日出招是花旗，延長3個月短存兩厘息至本周六（18日）截止。

交銀香港逆市獨加

金管局放水已見即時效應，港元1個月拆息5連跌，更跌穿1.6厘，僅報1.59厘，兩間中資行集友及建行亞洲亦順勢減港元定期存款息率，集友全面調低短中長息，更把兩厘息下架，如一年期僅得1.88厘。

同樣，素來擅打高息牌的建行亞洲，剛下調4個月或以下的較短存，減幅最大是4個月期，調低0.2厘後，新息率至1.6厘；兩個月降0.15厘，新報1.45厘；1個月則削0.1厘報1.3厘，幸而該行維持3個月2.25厘的最高息。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，全球仍備受新型冠狀病毒的疫情進展所左右，料短期拆息較波動，引致短存息率的上落亦較大。

蕭啟洪拆解，短期拆息暫仍高企，例如隔夜息終止兩連跌，今天報0.96厘，一周拆息也升至1.23厘。畢竟最近個別新股受捧，如現正招股的康方生物 （新上市編號：09926） 孖展火熱，旗下個別客戶考慮擬落注。這未有盈利的生物科技股將於本周五（17日）截止認購，有券商預料或可超購逾百倍。

半年及一年存息 大眾財務2.35厘稱霸

不過，比併市面逾廿間港銀，如以一年期計，大眾財務於上周四（4月9日）調升0.1厘至2.35厘，再按入場費50萬元計，一年穩袋萬元、實數是賺取11,750元利息。而「財仔」的半年息亦享2.35厘，也高踞同期的榜首。

而交銀香港今天雖大升3個月年息0.19厘至2.38厘，但跟同期「高息王」，即工銀亞洲的4.2厘似追落後。

金管局剛於長假前公布首度減發200億元票據，冀紓緩流動性，適逢長假後拆息續偏軟，今天僅1周以下的較短息續升。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預計，與樓按掛鈎的拆息將由現水平的1.59厘，或再下試約1.4厘，況且，以全球鬥採放水的宏觀大環境下，按理定存息亦趨跌，及至半年結才掉頭全面上升。

分析又指，疫情暫仍未見盡頭，全球經濟疲弱，在亂市下存息仍是避風港。再者，自從散戶愛股滙豐 （00005） 「失息」後，上周四又全面下調短中長期的港元存息，即使近日獅王的股價呈現「復活」的勢頭，今天收報41.45元；可是距上月底「突煞停派息前」的44.15元收市價仍未見家鄉，好息的防守族，仍須為閒資急覓好出路，遂令個別業界冀息誘素來追息的保守派。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪