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【口罩供應】MedCare今晚7時網上登記售賣口罩　每盒50片售150元

消費錦囊 18:05 2020/04/14

分享：

【口罩供應】MedCare今晚7時網上登記售賣口罩　每盒50片售150元

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球口罩供應緊張。本地公司MedCare Group Ltd.（ MedCare） 早前已購入5,300盒成人口罩，並將於今日（14日）晚上7時起接受公開網上登記，每盒50片售150元，將於4月19日發售。而成功登記及購買的市民，將獲MedCare香港製造的第一批口罩優先購買權。

【延伸閱讀】【口罩供應】MedCare 開設本地口罩生產綫 料每月可生產100萬片口罩

一盒售150元　每人限購5盒

MedCare公開發售5,300盒成人口罩，每盒50片，售價150元。3層外科口罩獲歐盟認證、BFE 95%或以上（ EN14683 Type I）及測試報告高達99%。

公開網上登記時間為4月14日晚上7時起至4月16日下午7時截止，每人限購5盒，名額先到先得，成功登記者須於4月19日指定時段於發售地點出示登記碼（QR Code）證明，並以現金購買已登記的口罩，詳情請留意MedCare官方及社交網站。

MedCare早前公布開設口罩生產綫，並將於5月初開始試產。而成功登記及購買的市民將獲MedCare香港製造口罩的優先購買權。

MedCare 公開發售口罩之時間表及相關資料如下：

網上預購時間 4月14日晚上7時起至4 月16日晚上7時
發售時間 4月19日上午10時至下午5時
時段1： 上午10時至下午1時
時段2： 下午2時至下午5時
發售地點 灣仔四爺車仔麵專門店
（灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈地舖）
名額
  • 兩盒名額1,000個
  • 三盒名額1,100個
後補名額500個（重覆登記者/ 登記後未有到場購買者會被取消認購資格，該購買由後補人士補上）
登記以香港手機號碼為準，請填寫正確香港手機號
付款方法 不接受網上預付，只接受網上登記及現場以現金購買
網上預購網址

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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