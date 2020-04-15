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【移民土耳其】土耳其成移民界新寵　移民前或需考慮安全問題？

歐洲 18:21 2020/04/15

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【移民土耳其】土耳其成移民界新寵　移民前或需考慮安全問題？

不少人為了追求更好的生活質素而選擇移民，澳洲、英國、加拿大更是不少港人移民的首選地。而土耳其最近亦成為了移民界新寵，除了低門檻之外，更可作為移民英美跳板。在移民土耳其，亦要考慮當地的經濟發展以及周邊國家政局情況。

【延伸閱讀】【移民土耳其】低門檻移民土耳其　更可成為赴英美跳板？

經濟以旅遊業為主

土耳其是繼中國、俄羅斯、印度、巴西和南非等「金磚國家」之後，又一發展迅速的新興經濟國家。2002年以來，土耳其加大基礎設施建設投入，不斷改善投資環境以吸引外資，大力發展對外貿易，經濟建設取得較大成就，至今轉型至以現代化服務業為主、工業、農業為輔的新一代產業結構，分別佔國內生產總值（GDP）約64%、1.8%、14.2%。

由於土耳其橫跨歐亞，地理位置具戰略價值，歷史上都被列強看中，波斯、古希臘、古羅馬都先後統治這個區域，因此土耳其發掘出的古迹多不勝數，具多項世界文化遺產，以致土耳其旅遊業發展蓬勃。

服務業以旅遊業為主，惟至今新冠肺炎疫情蔓延全球，多國採取封城政策，飛機停飛，旅遊業重創，目前難以預料疫情何時完結。土耳其2019年12月失業率達13.7%，在疫情拖累下，料今年土耳其經濟難以樂觀。

加上土耳其與美國關係緊張，去年美國總統特朗普簽署行政命令，向土耳其實施制裁，回應土耳其政府越境採取軍事行動，攻擊敘利亞的庫爾德武裝組織。因此，土耳其的安全亦為不少有意移居至當地的港人需要慎重考慮。

【延伸閱讀】【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元

周邊國家政局不穩

土耳其雖然是深受各地旅客喜愛旅遊的國家，惟土耳其存有一定風險。由於土耳其周邊的國家政局不穩，其與敘利亞接壤，並有恐怖襲擊發生，因此在敘利亞周邊的範圍內活動，都是不被推薦的。

根據旅遊中介的說法，大多數恐怖襲擊發生在土耳其的南部和東部，以及首都安卡拉，而攻擊最有可能針對土耳其平民和示威的遊行。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

欄名 : 移民攻略

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