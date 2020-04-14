▲ 【移民土耳其】低門檻移民土耳其 更可成為赴英美跳板？

香港人傳統移民國家以英國、加拿大為主，惟大國移民門檻高，除了需要龐大的資金外，亦要求申請者符合一定的居留要求，變相坐移民監。因此，土耳其以低門檻、並可作為移民英美跳板的國家，成為移民界新寵。

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較低投資門檻

土耳其橫跨歐亞兩洲，滙聚中東、中亞及歐洲的特色。GlobalHome海外買家有限公司項目總監梁鈞浩表示，「普遍有意移民土耳其的港人，以前多曾去土耳其旅遊，並喜歡當地文化。港人只須在土耳其當地買樓，便可拿土耳其護照。概念有些似近年港人在泰國買樓，但土耳其就送多本護照。假設土耳其未來有機會加入歐盟，持土耳其護照的價值便上升了。」

移民至土耳其主要有兩種方法：

1. 置業投資方式

25萬美元（約195萬港元）或以上的土耳其房地產。只須投資滿3年，便可獲得護照。

2. 現金存款方式

在土耳其營運的銀行中，存款等值50萬美元（約390萬港元），保持3年，也可獲得護照。移民土耳其申請要求相對簡單，申請人需年滿18歲，沒有任何犯罪紀錄，可連同配偶及18歲以下子女一併申請。申請人毋須坐移民監，也毋須通過任何語言測試。

具升值潛力

梁鈞浩表示，「近年土耳其伊斯坦堡興建了不少住宅項目。伊斯坦堡樓價為每平方米1,000美元至1萬美元不等。土耳其平均樓價在2018年上升11%，當中外國人買樓的成交比前一年上升了7成。投資年期只需3年，之後就可出售房產，當中很多項目都是區內頂尖屋苑，不少帶有海景會所，租金有保證。」

稅務簡單

持土耳其的護照後，便能享用公民福利。公民福利包括，公立醫院醫藥費全免及12年免費教育。如果在一年內沒有住滿超過6個月的話，只需要繳付土耳其境內獲得的收入徵稅。個人所得稅介於15%至35%，而企業所得稅則為20%。

較易獲取英美居住權

然而，相較享受土耳其的教育醫療福利，有人視土耳其護照為移居英美的「入場券」，因為土耳其與英國及美國均有不同程度的聯繫。

土耳其與歐洲經濟共同體簽訂了安卡拉協議，持土耳其護照可申請商務或工作簽證到英國開辦公司或工作，會先獲發12個月簽證，到期後可以每3年免費續簽，而其配偶及21歲以下子女可以附屬申請人身份獲得受養人簽證，其後按照英國移民局的要求，在5年後便可申請永居，一年後就可申請入籍。

另一方面，土耳其與美國是E2簽證締約國，持土耳其護照，可申請美國E2投資者簽證，在美國居住，簽證有效期為5年，到期可續簽。E2簽證是「條約投資者簽證」，是向與美國簽訂互惠商業條約的國家（Treaty Countries）國民簽發的一種長期、可續的非移民簽證。E2簽證投資額只需約20萬美元，沒有對增加職位數量的嚴格要求，一般認為只需創造2個就業職位即可滿足。E2簽證沒有排期和配額限制，也毋須抽籤。投資者獲得E2簽證一般只需2至4個月。E2簽證持有人可自由出入，毋須坐移民監。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯