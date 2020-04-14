【定期存款】中資行逆市推港元定存優惠 1年期存息達2.1厘

▲ 雖然建行亞洲及集友今天鬥減港元存息，但南商逆市新推一年享2.1厘。

食息族有好消息，眼下在一片減港元定期存款息率聲中，有中資行逆市新推一年港元定存享2.1厘。南洋商業銀行最新提供9個月及一年存息齊報2.1厘，入場費為100萬元，如以一年長息計，靠追息過活者，當定存到期後，按理可穩賺2.1萬元利息，優惠至5月14日止。

長假後暫有3間港銀調整存息，金管局變相放水已見即時效應，今天（4月14日）港元1個月拆息5連跌，更跌穿1.6厘大關，僅報1.59厘，兩間中資行亦順勢減港元定存息，包括集友全面調低短中長息，更把兩厘息下架，如一年期僅得1.88厘。

同樣素來擅打高息牌的建行亞洲，剛下調4個月或以下的較短存期的港元定存息率，減幅最大是4個月期，調低0.2厘後，新息率至1.6厘；兩個月降0.15厘至1.45厘；1個月則削0.1厘新報1.3厘，幸而該行維持3個月2.25厘的最高息。不過，花旗則延長3個月短存兩厘息，至本周六（18日）截止。

比併市面逾廿間大小銀行，如以一年期計，大眾財務於上周四（4月9日）調升0.1厘至2.35厘，再按入場費50萬元來看，一年穩袋萬元，實數是賺取11,750元利息。而大眾財務的半年息亦享2.35厘，也高踞同期榜首。

金管局剛於長假前公布首度減發200億元票據，冀紓緩流動性，適逢長假後拆息續偏軟，今天僅1周以下的較短息續升。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預計，與樓按掛鈎的拆息將由現水平的1.59厘，或再下試約1.4厘才反覆尋底，況且，以全球鬥採放水的宏觀大環境下，拆息續走低，按理定存息亦趨跌，及至半年結才掉頭全面上升。

專家又指，疫情暫仍未見盡頭，全球經濟疲弱，在亂市下存息仍是避風港，況且，滙豐「失息」後，雖然近日股價呈現「復活」的勢頭，今天收報41.45元，但距上月底「突煞停派息前」的44.15元收市價尚未見家鄉，好息的防守族，仍須為閒資急覓好出路，遂令個別大中小行，冀以兩厘的特惠息，息誘力搶泊岸的游資。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪